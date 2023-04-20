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歐盟碳關稅2026年開徵 美中、開發中國家憂心貿易障礙

編譯中心／綜合19日電
歐洲議會18日批准針對進口商品徵收碳稅的立法。（本報系資料庫）
歐洲議會18日批准針對進口商品徵收碳稅的立法。（本報系資料庫）

歐洲議會18日批准針對進口商品徵收碳稅的立法。碳稅課徵標準，將基於生產該產品過程中排放的溫室氣體；這是全球貿易法規第一次納入氣候規則。通過的法案尚待歐盟各成員國做最後批准，審核工作將在未來幾周內進行。

綜合媒體報導，歐洲議會表決批准後，結束近兩年的碳關稅談判。根據新規，輸入產品到歐盟的業者，自2026年開始需支付碳關稅。過去使用的歐洲製造商免費碳排額度將在2026年到2034年間，逐步降低到完全退場。

已經在歐盟以外國家支付過碳費的產品，抵達歐盟邊境輸入時，可以根據這項立法抵減稅額。此法案也推動氣候標準較低的第三國與歐盟標準接軌，因此，類似中國等碳價格低於歐盟標準的國家，進口商必須補繳差額。

在歐盟製造商仍有免費碳排額度過渡期間內，進口商須支付的邊境碳稅與歐盟廠商免費之外仍要付出的碳費一致。主要是考慮公平性，不要違反世貿組織（WTO）的歧視規定。

歐盟對進口品開徵每公噸碳費價格，也會與歐盟製造商依歐盟碳排貿易體系須支付的費率相同。以每噸二氧化碳排放計算，目前歐盟碳排貿易體系內碳費大約是每公噸90歐元（98美元）。

歐盟的碳關稅新規引發美國關切，擔心新制程序繁瑣，對出口產品到歐洲的美商形成貿易障礙。

美國要出口產品到歐盟的廠商，未來勢必要提供客戶碳排等相關資料，以便對方能支付正確稅額。歐盟的邊境碳稅新規將讓歐盟執委會授權幾家公司，驗證外國製造商的碳排資料。

中國和一些開發中國家也批評，這些國家製造商的二氧化碳排放量，往往高於歐洲的競爭對手，更依賴燃煤提供的電力。

據報導，該機制將涵蓋歐盟委員會提出的「污染最嚴重」行業，包括歐洲近60%工業排放。該機制範圍將逐漸擴大，增加塑料以及其他石油化工產品。

此外，歐洲議會還通過議案，將碳市場擴展到海洋和航空運輸公司。歐盟也計畫為歐洲境內的個人建立第二個碳市場。從2027年起，家庭必須為汽油和暖氣支付碳稅。

歐盟 邊境 關稅

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