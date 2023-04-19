2月才在台北超馬創世界紀錄 蘇格蘭頂尖女跑者比賽被逮到作弊搭車

蘇格蘭頂尖超級馬拉松跑者扎克雷茲夫斯琪在4月初的一場比賽被抓到使用汽車進行部分賽程，因此遭到取消比賽資格。（照片翻攝：Twitter / Central FM News）

蘇格蘭頂尖超級馬拉松 跑者扎克雷茲夫斯琪（Joasia Zakrzewski）2月在台北超級馬拉松48小時賽獲得壓倒性勝利，以411.5公里打破英國 國家紀錄跟刷新女子世界紀錄，但根據各家英媒19日報導，她在4月初的一場比賽被抓到使用汽車 進行部分賽程，因此遭到取消比賽資格。

BBC報導，今年47歲的扎克雷茲夫斯琪是來自鄧弗里斯的全科醫師（GP），在7日舉行的2023年GB Ultras曼徹斯特到利物浦的50英里賽事獲得第三名，卻據信用汽車前進了約4公里。據了解，她被追蹤到只用1分40秒完成1.6公里賽程。每日郵報指出，這達到了時速約57公里的「超人」級最高速度，比起退役短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）全盛期要快得多。

GB Ultras主管德林克瓦特（Wayne Drinkwater）表示，他在這場超馬後收到消息，有跑者「在賽事的一段過程」獲得了「違反體育道德的競爭優勢」。他說，已經調查過這個問題，經過審查各種資料與扎克雷茲夫斯琪在內的相關人士陳述，「可以確定一位跑者在部分路線過程採用了車輛運輸，現在已經被取消賽事資格」。

報導指出，此事的報告已經提交到英國田徑協會（UK Athletics）。扎克雷茲夫斯琪的跑友史考特（Adrian Stott）自該場賽事後一直跟她保持聯繫，稱扎克雷茲夫斯琪從澳洲旅行了48小時後，在比賽的前一天晚上抵達，「比賽沒有按計畫進行，她說她在比賽時感到噁心與疲倦，並且想要退賽。她完全配合了比賽主辦單位的調查，跟他們完整描述了發生什麼事情」。

史考特表示，扎克雷茲夫斯琪「真心為造成的任何不敢感到抱歉」，並稱「喬西雅一直是偉大的英國體育大使，激勵了這麼多的女性跑步與實現她們的目標」。