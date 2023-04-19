聯合國秘書長 批烏「使盡手段榨乾我們」遭曝光

聯合國秘書長古特雷斯據傳也是美國監聽對象，近日他對於別國的不滿也被曝光。(Getty Images)

據華盛頓郵報取得的四份機密文件，美國對聯合國 秘書長古特雷斯(General António Guterres)進行竊聽，內容可知他跟其他聯合國官員、世上其他領袖的關係，還有他對不能去訪視衣索匹亞戰亂區感到「憤怒」，對烏克蘭 總統澤倫斯基 則覺得很失望。

這四份文件也屬麻州國民兵基地一等兵洩露到Discord社媒平台的機密文件；攸關古特雷斯的文件顯然記載聯合國秘書長個人與助理談論外交遭遇的內容。文件指出美國仰賴「外國情資偵監法」(FISA)賦予的間諜權力，截聽並搜集這些情資。

古特雷斯檔案顯然有他與助理交談的直接引句，另外還有情報分析人員對他心情的評估，重點在他最近、最緊繃的外交活動。

3月上旬，古特雷斯參加非洲高峰會，返回紐約，接著去瑞士、伊拉克及卡達。另份文件描寫他過幾天有機會前往基輔，但烏國政府表示，澤倫斯基個人願意會見他，古特雷斯「並不高興」；報告沒講原因，但聯合國資深外交官員指出，73歲的古特雷斯搭商業航班、奔波於路途已幾個星期，而要往烏克蘭又要再長途飛行，繼之以11小時的車程，「那可不像他搭私人飛機，可以在上頭睡覺」。

另份文件寫道，古特雷斯3月8日私下會見澤倫斯基、聯合召開記者會後，他對發言人杜賈利克(Stéphane Dujarric)，對這趙行程突然插入公開典禮，紀念國際婦女節，感到惱火。

助理們後來表示，澤倫斯基無預警就安插這項活動給古特雷斯，典禮上還有贈勳給穿軍服戰士，接下來還把照片及視頻貼上網，好像意指聯合國秘書長在俄烏戰爭中，偏向烏國這一邊。

根據這份竊聽而來的文件，古特雷斯向杜賈利克表示，來烏克蘭是想幫忙沒錯，但烏國人「使盡一切手段來榨乾我們」。

杜賈利克14日表示，古特雷斯對自己造訪基輔，與烏國高層建設性會面，行程最後無諮商便安插贈勳典禮，真的驚訝、不悅，但他斷然否認秘書長用了「榨乾」一詞。