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日相夫人首度單獨訪美 攜拜登夫人種櫻花 兩國空前緊密

編譯中心╱綜合18日電
美國第一夫人吉兒拜登(右)及日本首相夫人岸田裕子(左)在白宮的草坪上栽種下櫻花樹以作紀念。吉兒拜登說：「這棵樹象徵著日美兩國將世世代代友好下去。」(取材自推特)
美國第一夫人吉兒拜登(右)及日本首相夫人岸田裕子(左)在白宮的草坪上栽種下櫻花樹以作紀念。吉兒拜登說：「這棵樹象徵著日美兩國將世世代代友好下去。」(取材自推特)

日本首相岸田文雄夫人裕子，美東時間4月17日在白宮跟美國總統拜登夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）會談，之後也與拜登會面。這是日本首相夫人應美國第一夫人之邀單獨訪美首例。

日本NHK報導，日本外務省表示，到美國華盛頓訪問的岸田裕子跟吉兒會談後，也跟拜登短暫會面。岸田裕子與吉兒共同在白宮花園種下紀念日美友好的櫻花樹，吉兒說，「種下這棵樹象徵兩國友好能永遠持續」。

外務省表示，岸田裕子對吉兒表示，七大工業國集團（G7）峰會今年5月在日本廣島舉行時，她期待跟岸田文雄一同歡迎拜登夫婦來訪。

岸田裕子此行也前往華府名校霍華大學訪問，與14位正在學習日語的大學生進行交流。岸田裕子預計4月18日返回日本。

日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上說，這次日本首相夫人接受美國第一夫人邀請獨自訪美是首例，顯示出日美兩國已被前所未有的緊密且堅固關係所連結，「這是一趟有助日美更加友好親善的訪問」。

此外，日本防衛省公布去年度航空自衛隊戰機緊急升空次數778次，針對中國軍機的次數最高、其次是俄羅斯軍機；2013年以後，日本周邊空域不平靜，航空自衛隊飛機緊急出動的次數都在700次以上。

去年5月及11月，中、俄兩國轟炸機於東海上空長距離空同飛行等，頻繁在日本周邊活動。防衛大臣濱田靖一18日對此表達憂心。航空自衛隊緊急升空次數最多是在2021年，有1004次。

而日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機本月6日載著高階將領等共10人失聯，16日尋獲部分機體及看似機上5名乘員，已知這5人都在機體內被發現。自衛隊將持續搜索另5人下落。

日本NHK報導，自衛隊16日在水深約106公尺海底，尋獲看似直升機部分機身的損壞機體，及看似機上乘員的5人，但之前一直未公布這5人被發現的具體位置。已尋獲的5人中，日前確認2人死亡，而4月17日打撈起的2人，也在今天確認死亡，總計目前已確認4人死亡，並盡速將另一人打撈上岸。

日本 拜登 白宮

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