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擲爆裂物襲擊日相岸田文雄 犯嫌過去曾批安倍國葬及舊統一教

中央社／東京18日綜合外電報導
涉襲擊日本首相岸田文雄的24歲犯嫌木村隆二（中），2022年曾因參選不成提出國賠訴訟。（Getty Images）
涉襲擊日本首相岸田文雄的24歲犯嫌木村隆二（中），2022年曾因參選不成提出國賠訴訟。（Getty Images）

涉襲擊日本首相岸田文雄的24歲犯嫌木村隆二，2022年曾因參選不成提出國賠訴訟。日媒報導，木村在訴訟時批評前首相安倍晉三國葬及其與舊統一教關聯，疑對政治現狀有所不滿。

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後他在維安人員保護下平安撤離。警方除扣押疑為爆裂物的2件圓筒狀物體，也當場逮捕24歲犯嫌木村隆二。

日媒稍早報導，木村2022年曾因年齡及選舉保證金等因素參選參議員受阻，他向神戶地方法院提出請求國家損害賠償訴訟後遭駁回，此後又上訴大阪高等法院，因此研判他可能對選制抱持強烈不滿。

木村至今面對警方詢問時僅說：「等律師來再說」，未對襲擊事件做出具體供述。警方正分析木村手機內的資訊並聽取相關人士證詞等，持續釐清做案動機及事發經過。

日本每日新聞報導，在為國賠訴訟準備的書面資料中，木村批評岸田政府2022年不經國會審議，以內閣會議方式通過為遭槍擊身亡的安倍晉三舉辦國葬的做法，還稱「不該容許這種對民主的挑戰」。

木村認為，像安倍這樣的政治人物之所以能夠連任，「就是因為跟舊統一教會這樣的邪教團體以及掌握組織票的團體有所勾結」。

產經新聞也報導，木村為國賠案上訴大阪高院期間，談到2022年7月發生的安倍遇刺案時說，「這些政治人物就是靠舊統一教的組織票當選」，表達出對日本選舉制度及政治現狀的不滿。

和歌山縣警方正盡速釐清木村上述想法是否跟襲擊岸田的動機有關。

安倍 日本 岸田文雄

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