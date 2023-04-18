蘇丹內戰再起 無國界醫生急呼籲勿波及民眾及醫療人員

蘇丹武裝部隊（SAF）上周六（15日）在喀土穆（Khartoum）和蘇丹其他地區，與「快速支援部隊」（RSF）在發生激烈戰鬥。 （美聯社）

蘇丹武裝部隊（SAF）上周六（15日）在喀土穆（Khartoum）和蘇丹其他地區，與「快速支援部隊」（RSF）在發生激烈戰鬥。當地的醫療工作人員及民眾受困在無國界醫生提供醫療照護的地方。無國界醫生呼籲衝突雙方應保護民眾免受不加區分、不成比例的攻擊以及保證醫療工作人員、傷患的安全，更不能使醫療設施及相關人員成為攻擊目標。

無國界醫生在北達夫（North Darfur）法西爾（El Fasher）支援的醫院，從衝突開始的48小時內就收治了136名傷患，其中11人已因傷死亡。

無國界醫生在法希爾的專案統籌西若斯.佩（Cyrus Paye）表示，大多數傷者是在交火中受波及的民眾，其中更多是兒童，傷勢非常嚴重。在北達夫其他醫院的醫療或工作人員，也因戰火無法到院，因此也無法轉介傷患治療，因此衝突開始後的48小時內已有11人因傷死亡。

戰火也波及到交通，許多醫療備品快速消耗中，無國界醫生在南達夫的尼雅拉（Nyala）的據點遭搶劫、補給隊受困交戰無法運送必要醫療用品，甚至連救護車也被擋下，不能通行。

無國界醫生表示，蘇丹內戰持續多年，境內數百萬人流離失所，從1979年便開始在蘇丹展開醫療服務，提供營養不良、腹瀉相關疾病及瘧疾醫療應對。2021 年共有1,251 名工作人員在蘇丹工作，共進行64萬7,300 次問診，協助3,320 次生產。

無國界醫生緊急呼籲，應保護民眾免受不加區分、不成比例的攻擊，敦促衝突各方保證醫療工作人員和傷患的安全，在不需擔心生命安全的情況下運作和使用醫療設施，也要求衝突各方確保所有醫療設施受到保護，包括醫院、診所、倉庫和救護車，醫療設施和人員絕不能成為攻擊目標。