俄烏戰後「去美元化」加速 葉倫：經濟制裁傷美元地位

美國財政部長葉倫表示，美國對俄羅斯和其他國家祭出的經濟制裁，可能危及美元在全球的主導地位。（美聯社）

為懲罰俄國侵烏，美國對俄羅斯 以及中國、阿拉伯聯合大公國與土耳其等國企業祭出經濟制裁，美國財政部長葉倫 （Janet Yellen）表示，此舉可能危及美元在全球的主導地位，因為受制裁的國家正在尋求美元之外的替代貨幣 。

葉倫16日接受CNN訪問時說，「我們動用與美元角色相關的金融制裁，假以時日會產生風險，恐危及美元霸權」。

她表示，中國、俄羅斯和伊朗會因此想要找尋替代貨幣，但要複製出支撐美元的生態系不容易，其他貨幣想擁有美元那樣作為國際準備貨幣的主導地位，將充滿挑戰。

葉倫也說，美國擁有健全的資本市場和法律規範，「對一種適用於全球交易的貨幣而言，這些條件是不可或缺的。目前我們還沒見到任何其他國家擁有這樣的基礎…也就是能讓其貨幣像美元這樣流通全球的體制性基礎建設。」

葉倫不忘強調，制裁是種「極為重要的工具」，當美國及其盟邦「作為夥伴結盟、共同祭出制裁時」更是如此。而且美國只會「明智且審慎地」把美元當作這種工具。

有報導指出，美元現在仍穩居全球儲備貨幣龍頭，但在俄烏戰爭爆發後，全球「去美元化」浪潮加速。中國向來不掩蓋其以人民幣取代美元地位的野心，莫斯科方面也持續提高人民幣在國際貿易的使用占比。

不過，目前來勢洶洶的人民幣要挑戰美元，仍有漫漫長路要走。根據環球銀行金融電信協會（Swift）的統計，今年1月美元囊括全球約85%的金融交易；人民幣僅有4.6%。但值得注意的是，人民幣的比重比起去年2月的1.8%已成長一倍多。

另外，國際貨幣基金（IMF）報告顯示，2022年第四季美元在全球央行外匯存底的比重下滑至低於59％。葉倫今年1月時曾警告，若美國債務違約的話，恐導致其他國家對於美國償付能力失去信心，連帶削弱美元做為全球儲備貨幣的地位。

當被問到是否可能把被凍結的俄羅斯資產，用於烏克蘭戰後重建，葉倫說：「俄羅斯應該為自己造成的損失，付出代價。」但她指出：「我們對俄國被凍結資產的處理方式，是有法律限制的，我們正與夥伴討論未來可能採取的措施。」