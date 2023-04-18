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蘇丹內亂第3天 近200死、1800傷 美籲停火談判

編譯中心／綜合17日電
蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」激戰在17日進入第三天，已造成大約200人喪命；圖為發生衝突期間，建築物上空冒煙。（路透）
蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」激戰在17日進入第三天，已造成大約200人喪命；圖為發生衝突期間，建築物上空冒煙。（路透）

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）之間的激戰在17日進入第三天，聯合國官員指出，雙方戰鬥迄今已造成至少185人喪命，其中97人為平民，另有1800人受傷。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日在七大工業國集團（G7）外長會議上呼籲雙方停火，重回談判桌。

中央社引述法新社報導，聯合國秘書長蘇丹事務特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）在閉門會議告訴安全理事會（Security Council），至少已有185人死亡、1800人受傷。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）17日稍早再次呼籲蘇丹交戰各方「立即停止敵對行動」，他警告，情勢進一步升級「可能對蘇丹和該地區帶來毀滅性打擊」。

另外，G7外長會議16日於日本輕井澤召開，布林肯在會上提及近日爆發的蘇丹武力衝突時表示，「蘇丹人民希望軍隊退回軍營裡。人民想要民主。人民想要民選政府，蘇丹需要回到這條路上。」

2021年10月，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手兼「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）聯手發動政變，推翻強人總統巴席爾（Omar al-Bashir），並簽訂政治協議，同意讓蘇丹逐步走向民主。

但柏罕與達加洛分歧漸深，近幾周互相爭權，4月15日雙方人馬爆發武力衝突，17日進入第三天戰鬥，多起爆炸撼動首都喀土穆（Khartoum），英國與美國已經呼籲蘇丹即刻停止交戰。

一名傷患被送往蘇丹喀土穆的一家醫院。蘇丹首都的醫院不堪重負，因為這座城市變成了該...
一名傷患被送往蘇丹喀土穆的一家醫院。蘇丹首都的醫院不堪重負，因為這座城市變成了該國兩位高級將領之間的戰區。喀土穆及其鄰近城市恩圖曼的約20家醫院中至少已關閉6家。（美聯社）
美國國務卿布林肯（右）17日在G7外長會議上呼籲蘇丹停火。（美聯社）
美國國務卿布林肯（右）17日在G7外長會議上呼籲蘇丹停火。（美聯社）

聯合國 布林肯 G7

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