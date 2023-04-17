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中國監工遭巴基斯坦工人控褻瀆宗教 受警方保護

中央社／巴基斯坦白夏瓦17日綜合外電報導

巴基斯坦官員今天表示，巴國達蘇水電站興建計畫的一名中國監工遭到巴基斯坦工人指控褻瀆伊斯蘭教，因此正受到警方保護。

法新社報導，在穆斯林占人口大多數的巴基斯坦，褻瀆宗教是高度敏感議題。即使謠傳發表褻瀆言論，都可能遭人動用私刑處罰或爆發致命暴力衝突。

巴基斯坦官員透露，在西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的達蘇（Dasu）水電站負責監工的這名中國工程師，因特別指出齋戒月時「工作速度緩慢」，而被控褻瀆宗教。在齋戒月期間，穆斯林從黎明到日落會禁食。

一位要求匿名的巴基斯坦警察告訴法新社，「工人們表示，他們進行齋戒，但工作速度並未變慢」，卻導致與中國監工發生「激烈言詞交鋒」。

這名警察說，「之後，工人們指控工程師發表褻瀆宗教的言論」，並有約400位當地民眾聚集抗議。

根據警方收到的書面報案資料，這位僅以「田先生」稱呼的中國工程師是重型運輸監工，他15日發表的言論「引發緊張情況」。

達蘇警察納濟爾（Muhammad Nazir）告訴法新社：「這名中國籍人士已被帶往安全的地方，以防萬一。」

達蘇地方政府的一名官員也表示，軍隊與準軍事部隊已派往當地「以確保工程師們的安全」。達蘇位於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）北方約180公里處。

中國駐伊斯蘭馬巴德大使館並未回覆置評要求。

警察 大使館

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