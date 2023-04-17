襲岸田青年疑是安倍案模仿犯 作案包裡還搜出水果刀

日本首相岸田文雄(中)15日在和歌山市助選時遇襲，目擊者拍到岸田被快速撤離的畫面。（影片截圖）

日相岸田文雄 15日在和歌山市輔選時遭投擲爆裂物，引發譁然，所幸未受傷。日本 警方16日前往24歲嫌犯木村隆二的住處搜索。嫌犯至今仍未具體供述，岸田依原訂行程繼續下鄉輔選。犯罪心理學專家說，木村可能是受到去年7月前首相安倍 晉三遇刺案影響的模仿犯。

警方今天凌晨前往木村隆二位於兵庫縣川西市住處搜索，扣押10多箱資料及疑似火藥等物品；警方也在木村隆二作案時所持的手提包中，發現一把長約13厘米的水果刀。

日本朝日新聞、產經新聞報導，岸田文雄16日按原計畫前往九州大分縣進行演講活動，現場警力大幅增加。現場警員並從演講前一小時開始，就對聚集民眾的手持物品進行安檢。

日本今年身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，預訂5月19日到21日在廣島市舉行G7峰會。岸田說，必須盡最大努力做好維安工作，「我們會全力以赴」。

日本首相岸田文雄(右三)15日在和歌山市助選時遇襲，目擊者拍到圓筒狀爆裂物擲向岸田的畫面。（影片截圖）

而關於嫌犯木村隆二，各家日媒也挖掘他做案的蛛絲馬跡。「產經新聞」報導，熟悉犯罪心理學的關西國際大學教授中山誠表示，木村可能是受到去年7月8日前首相安倍晉三遭槍擊身亡案的影響，很可能是模仿犯。

中山分析，一個大的共通點是下手對象是「一國的首相」，嫌犯15日帶到案發現場的銀色筒狀爆裂物，酷似槍擊安倍的兇手山上徹也使用土製手槍的手法。事發後，社群網站上有一些網友將山上視為英雄，還有民眾發起要求讓山上減刑的連署活動。中山說，受這種風氣影響，木村或許想和山上一樣奮不顧身犯案，以滿足自己的表現欲。

另據「周刊文春」報導指出，木村去年曾查詢川西市議員的薪酬收入，貌似熱心政治。有同學受訪指出，木村小學時十分受歡迎，但初中受到排擠，因缺課並需受輔導，開始變得內向。有鄰居則表示，木村一家2008年搬到川西住所，木村十分孝順母親；但他近期多留在家中，疑似沒有上班或上學。