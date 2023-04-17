蘇丹瀕內戰 2軍頭交火2天61平民死 埃及、南蘇丹願斡旋

蘇丹政府軍總司令和實質元首柏罕（左）與領導RSF並擔任蘇丹實質副元首的達加洛（右）反目下，蘇丹處於內戰邊緣。（Getty Images）

實力強大的武裝團體「快速支援部隊」（RSF）和蘇丹政府軍間的激戰，16日進入第二天，已造成至少61名平民喪生，超過1100人受傷。儘管國際社會加強施壓停火，但兩天來的交火顯示，雙方並不願罷手，預計傷亡人數還會上升。埃及和南蘇丹16日表示願意居中斡旋。

中央社引述法新社報導，RSF昨聲稱已控制總統府、喀土穆的機場 和其他關鍵設施，首都街頭爆炸及槍聲不斷。政府軍15日晚間則否認前述說法。此外，RSF在推特上傳影片，稱「有一群埃及士兵跟蘇丹軍隊一同投降」。埃及軍方稱正關注事態發展，達加洛表示埃及士兵不會受傷，會被送回國。

另外，沙烏地阿拉伯航空一架載著乘客及機組人員、等候離境的客機，15日在喀土穆機場受到攻擊。航空公司表示已將機員及乘客送往沙國駐喀土穆大使館。

有目擊者表示，震耳欲聾爆炸聲和猛烈砲火，憾動人口稠密的喀土穆北郊和南郊建築物，坦克發出轟隆聲響駛過街道，頭頂則有戰鬥機呼嘯而過。

蘇丹武裝團體「快速支援部隊」（RSF）和蘇丹政府軍間的激戰，戰火猛烈，喀土穆空冒出濃濃的黑煙。（Getty Images）

醫師團體「蘇丹中央醫師委員會」稍早指稱，包括戰鬥人員在內，兩天已有近600人受傷。世衛 組織（WHO）說，目前已有超過83人死亡，但沒說明有多少平民喪生；聯合國 世界糧食計畫署（WFP）證實，3名職員在衝突中喪生，已暫停在蘇丹的工作。

聯合國祕書長古特瑞斯呼籲雙方立即停止敵對行動，並和埃及總統塞西以及非洲聯盟主席馬哈馬特共商如何舒緩緊張。路透報導，埃及和南蘇丹表示願意居中斡旋。肯亞總統辦公室表示，東非政府間發展組織計畫派肯亞、南蘇丹、吉布地總統調解交戰方。

在聯合國斡旋下，雙方陣營同意16日暫時停火3小時，開放人道走廊進行救援。

紐約時報與BBC報導，蘇丹自2021年10月發生軍事政變以來，就由軍閥統治。當時發動政變的軍頭柏罕，是現任蘇丹政府軍總司令和實質元首，另一名軍頭達加洛則領導RSF，並擔任蘇丹實質副元首。在兩人反目下，蘇丹即處於內戰邊緣。

蘇丹鄰近紅海的城市蘇丹港民眾16日迎接忠於柏罕的士兵。蘇丹兩大軍事派系交火，不僅影響該國政經民生，且可能牽涉強國角力和地區穩定，引起國際關注。（Getty Images）

依照一份西方國家支持的協議，蘇丹軍方本月應該還政於民選領袖，但柏罕與達加洛對此以及國家未來方向的看法分歧，而有關將兵力達十萬的RSF納編政府軍的計畫，更是引發緊張局勢，最終在15日爆發衝突。