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Sony攝影賽冠軍拒受獎 上台搶麥揭真相：AI畫的

聯合新聞網／綜合報導
Sony世界攝影大獎近日公布2023年獲獎名單，其中一件優勝作品「電工」居然是由Open AI生成的圖像。得獎攝影師甚至不請自來參加頒獎典禮，揭露作品真相並拒絕受獎。（取材自Instagram）
Sony世界攝影大獎近日公布2023年獲獎名單，其中一件優勝作品「電工」居然是由Open AI生成的圖像。得獎攝影師甚至不請自來參加頒獎典禮，揭露作品真相並拒絕受獎。（取材自Instagram）

知名攝影比賽「Sony 世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）日前公布了2023年得獎作品，其中一名柏林攝影藝術家的「照片」被獲選為總冠軍。然而，他上台領獎時揭露這是由AI生成的圖像，並拒絕受獎。

據「Petapixel」報導，德國一名攝影藝術家艾爾達格森（Boris Eldagsen）今年在Sony世界攝影大獎的創意類競賽中，投稿了一張名為「THE ELECTRICIAN」（電工）的黑白肖像照。照片中可見似乎是用舊款攝影技術拍攝兩名女性的肖像。而「Sony世界攝影大獎」獲獎者可獲得5000美元、Sony相機等獎品。

艾爾達格森的「電工」獲得了該類別冠軍，但他在獲獎第一時間在Instagram表示「這是AI圖像而非攝影照」，領獎當天還親自前往英國倫敦的頒獎典禮上台「搶麥」揭露真相，認為AI所產出的圖像與攝影照不相同，也不應該放在同個比賽中競爭。他並表示「拒絕領獎」。

艾爾達格森隨後在自己的官網宣布拒絕接受Sony相機與5000美元獎金，並表示：「你們（Sony世界攝影大獎）當中有多少人知道或懷疑它是人工智慧 （AI）生成的，這看起來有點奇怪，不是嗎？」

Sony世界攝影大獎也因他的回應，在官網撤下「電工」所有圖片和資料、刪除得獎相關資訊，也不會在4月14日到5月1日的倫敦薩默塞特宮（Somerset House）展出。

來源：Instagram

攝影 AI

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