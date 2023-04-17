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伊朗監控揪女性未戴頭巾 24小時關閉逾150店家

編譯中心／綜合16日電

伊朗警方今天表示，24小時內有超過150間商店、餐廳和接待場所遭到關閉，因為這些店家對於伊斯蘭教嚴格著裝規定中「女性配戴頭巾」的義務未予尊重。

中央社引述法新社報導，警方昨天宣布採用監控攝影機和臉部識別技術，來論處違反此一著裝規定的女性。女性於公共場所須配載頭巾的規定於1979年伊斯蘭革命後不久就被載入法律。

半官方塔斯尼姆通訊社引述警方發言人蒙塔茲羅馬蒂（Said Montazerolmahdi）說：「遺憾的是，137間商店、18間餐廳和接待場所對於先前的警告執行不力，警方不得不予以關閉。」

蒙塔茲羅馬蒂說：「過去24小時期間警方告發數百起不遵守規定案件，已經透過簡訊通知車主。」

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年遭控違反配戴頭巾規定，於羈押期間死亡，引發大規模抗議。之後有越來越多婦女違抗著裝規定，警方因而雷厲風行展開掃蕩。

警察首長拉丹（Ahmad-Reza Radan）上周表示，將會運用「智慧設備」辨識沒有配載頭巾女性的身分。

警方已經警告，如果女性乘客違反著裝規定，汽車車主將會接獲警告簡訊。如果再犯，他們的汽車可能會遭到扣押。

伊朗 汽車 警察

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