耶路撒冷老城基督徒朝聖 以色列警力戒備引不滿

巴勒斯坦基督徒和世界各地朝聖者15日齊聚耶路撒冷老城，慶祝東正教聖光儀式。這個具有2000年歷史、象徵耶穌復活的慶祝活動，一向吸引大批人潮赴東耶路撒冷老城基督徒區的聖墓教堂。（路透）

在以色列警察 層層戒備下，成千上萬名巴勒斯坦 基督徒和世界各地朝聖者今天齊聚耶路撒冷老城，慶祝東正教聖光儀式（Holy Light），警方部署大批警力也引發教會憤怒。

這個具有2000年歷史、象徵耶穌復活的慶祝活動，一向吸引大批人潮赴東耶路撒冷（East Jerusalem）老城基督徒區的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre），基督徒相信耶穌被埋葬在那裡。

但以色列警方今年以安全問題為由，大規模限制信眾參加此次活動。

往年有多達1萬名教徒湧入教堂作禮拜，相較之下，今年教堂內出席人數僅限1800人、教堂外限1200人。

以色列警察於老城圍牆入口以及各處，都設立了檢查站，使得數千人無法進入教堂。

在儀式進入高峰前的數小時，來自約旦河西岸占領區的巴勒斯坦基督徒，以及來自希臘、羅馬尼亞和埃及等國家的朝聖者陸續要進入老城，他們面對著一道又一道障礙關卡。

在一些地區，緊張情勢升級為暴力。社群媒體流傳的一段影音顯示，以色列警察毆打一名男子，並推開一名似乎想勸阻的科普特東正教神父。在另一段影音中，警察沿著擁擠的樓梯追趕一名男子，之後將他推到石牆上。

警方表示，他們逮捕了一名襲擊警察的嫌犯，但今天活動最終是和平結束。

在耶路撒冷老城，以色列警方最近幾週都處於高度戒備狀態，因為基督徒、穆斯林和猶太教徒都在舉行慶祝節日儀式。

2021年，以色列北部一個人滿為患的猶太朝聖地發生了踩踏事件，造成45人喪生，警方因疏於管理而受到批評。