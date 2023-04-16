耶路撒冷老城基督徒朝聖 以色列警力戒備引不滿
在以色列警察層層戒備下，成千上萬名巴勒斯坦基督徒和世界各地朝聖者今天齊聚耶路撒冷老城，慶祝東正教聖光儀式（Holy Light），警方部署大批警力也引發教會憤怒。
這個具有2000年歷史、象徵耶穌復活的慶祝活動，一向吸引大批人潮赴東耶路撒冷（East Jerusalem）老城基督徒區的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre），基督徒相信耶穌被埋葬在那裡。
但以色列警方今年以安全問題為由，大規模限制信眾參加此次活動。
往年有多達1萬名教徒湧入教堂作禮拜，相較之下，今年教堂內出席人數僅限1800人、教堂外限1200人。
以色列警察於老城圍牆入口以及各處，都設立了檢查站，使得數千人無法進入教堂。
在儀式進入高峰前的數小時，來自約旦河西岸占領區的巴勒斯坦基督徒，以及來自希臘、羅馬尼亞和埃及等國家的朝聖者陸續要進入老城，他們面對著一道又一道障礙關卡。
在一些地區，緊張情勢升級為暴力。社群媒體流傳的一段影音顯示，以色列警察毆打一名男子，並推開一名似乎想勸阻的科普特東正教神父。在另一段影音中，警察沿著擁擠的樓梯追趕一名男子，之後將他推到石牆上。
警方表示，他們逮捕了一名襲擊警察的嫌犯，但今天活動最終是和平結束。
在耶路撒冷老城，以色列警方最近幾週都處於高度戒備狀態，因為基督徒、穆斯林和猶太教徒都在舉行慶祝節日儀式。
2021年，以色列北部一個人滿為患的猶太朝聖地發生了踩踏事件，造成45人喪生，警方因疏於管理而受到批評。
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