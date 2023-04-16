日相岸田遇襲後演說維安升級 警方檢查民眾行李

在日本首相岸田文雄15日發生「煙霧彈爆炸」的現場，警方正在調查雜賀崎漁港。（Getty Images）

日本 首相岸田文雄 4月15日遇襲幸運躲過一劫，今天依原訂行程前往大分縣別府市站上街頭演說輔選，但整體維安明顯升級，到場民眾隨身行李須接受警方檢查。

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事。警方除扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，也當場逮捕24歲犯嫌木村隆二。

日本讀賣新聞報導，受到4月15日發生在和歌山市的襲擊事件影響，大分縣警方今天採取嚴格維安作為。

岸田在大分縣演說時並未提到昨天這起襲擊事件，而是專注為黨籍同志催票說，「時代已然來到重大轉捩點，這是一場由大家判斷該把未來託付給哪一個政黨的選舉」。

這場參議院大分縣選區的議員補選，自民黨提名 經營餐飲店的56歲新人白坂亞紀參選，在野黨立憲民主黨則提名67歲前參議員吉田忠智參選。

每日新聞報導，岸田今天在別府市及佐伯市等地街頭演說，現場並未出現混亂情況。

在別府市會場聽演說的58歲藤井淳子說，雖然昨天才剛發生那樣的事，但岸田難得來這裡所以想看一眼，「維安雖然很嚴格，但仍舊不能大意」。