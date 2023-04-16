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荷蘭擴大安樂死年齡 准12歲以下絕症童申請

編譯中心／綜合15日電
安樂死對於長期處於病痛且無好轉跡象的患者來說，是解脫的唯一選擇。(示意圖，Getty Images)
安樂死對於長期處於病痛且無好轉跡象的患者來說，是解脫的唯一選擇。(示意圖，Getty Images)

目前包含比利時、盧森堡、荷蘭在內的歐洲國家，已在嚴格審核條件下將安樂死程序合法化。如今荷蘭再擴大可進行安樂死的法定年齡，未來1歲至12歲患有絕症的孩童，也可以在醫生的協助下，以人道方式終結生命。

荷蘭政府內閣14日下調安樂死年齡至12歲以下，適用於「面對無法忍受的痛苦和沒有救治希望」的兒童，預計今後每年有約5至10名「在可見將來會死亡」、安寧治療無助於舒緩病情的兒童採用此例。

荷蘭政府聲明，這些安樂死申請只須父母同意，不用徵得兒童本人同意。聲明表示，對於這個族群來說，終結生命是讓孩子們從絕望的痛苦中解脫的唯一合理選擇。新例不需經國會批准。

荷蘭2002年成為全球首個合法安樂死的國家，2014年再批准年滿12歲至16歲末期疾病兒童安樂死，但法例要求要徵得兒童本人和父母同意才可。

不過相關案例其實相當罕見，根據當地審核委員會的數據顯示，2022年申請12歲至16歲兒童安樂死個案僅一例。

荷蘭並非第一個允許醫生協助所有年齡層兒童實施安樂死的國家。比利時政府已在2014年開放申請。

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