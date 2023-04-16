安倍遇刺才9個月…岸田險出事 CNN憂G7峰會維安

日本首相岸田文雄15日輔選時遭人丟擲爆裂物，男性犯嫌當場被逮。（路透）

日本 首相岸田文雄15日輔選時遇襲，各界隨即聯想到去年7月遭槍擊身亡的前首相安倍 晉三。據悉，日本警方在安倍事件後大幅增加保護部門人手，不過岸田助選時，警方仍未對現場人員進行安檢，被指防範不利。CNN直指，日本政府在政要的維安上有嚴重瑕疵，也讓人擔心5月將在廣島登場的七大工業國組織（G7）領袖峰會，日本保護各國領袖安全的能力。

CNN主播表示：「這起事件就發生在安倍晉三被暗殺後9個月，當時安倍在助選演說遇襲，這起事件也讓人再次關注，確實有維安上的問題。」民眾說：「安倍遇刺都還沒滿一年，岸田這件事又讓我想起，有鑑於多國領導人都會聚集在此，提高安全層級是必要的。」

岸田文雄的遇襲，正值日本下周日（23日）眾議院舉行補選前，以及該國即將接連舉行多場國際會議。內閣官房長官松野博一在事後已指示警方加強保護重要人物，並承諾「將採取一切所需措施」，確保下月在廣島舉行的G7峰會安全。

15日事發後，警察 廳已即時指示全國各地的主要警察部門，加強保護要人的安排，包括增加警員配置、加強截查可疑人士、徹底檢查可疑物品，以及加強在競選活動會場的應對。此外，日本旅客鐵道株式會社（JR）為準備G7峰會，日前已在JR廣島站增設人工智能（AI）監控鏡頭，開始安排爆裂物偵緝犬在主要車站巡查，並計畫暫時移除垃圾桶和暫停收費儲物箱服務。

G7氣候部長會議和外長會議分別於15日在札幌及16日於輕井澤先行召開。日本外務省指，沒也改變G7外長會議的保安安排。

日本警察廳在安倍遇刺後，去年8月底更新1994版的「警護要則」並即時實施，主要改革內容將警察廳原本僅約10名成員的警護室升格為獨立的「警備2課」，新部門最初有50名成員，有權力分析審查地方警察部門保護要人的計畫。東京都警方警護課計畫今年春季起增員50人，令部門總人數增至300人以上。警方也計畫檢討為首相配置警護官（SP）的人數，並將同類安排擴展至其他政要。