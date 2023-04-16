蘇丹內亂 叛軍稱奪總統府、2機場 中英使館發警報

蘇丹15日再傳政變，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）與蘇丹軍隊在首都喀土穆爆發激戰。圖為喀土穆國際機場附近的建物冒出濃煙。（Getty Images）

蘇丹準軍事部隊「快速支援部隊」15日一早在首都喀土穆等地與正規軍爆發激烈內戰，宣稱奪下兩座機場 ；蘇丹空軍則襲擊對方多處基地。醫師表示，衝突已造成三個平民喪命。聯合國、埃及等鄰國與美國都對此表達關切，呼籲各方克制，俄羅斯大使館 也呼籲立即停火。中國駐蘇丹大使館和英國大使館均緊急發布安全提醒，呼籲國民避免外出。

中央社引述法新社報導，由達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）將軍領導的「快速支援部隊」（RSF）今天稍早表示，已經「完全控制」總統府以及位於喀土穆和北部麥洛維的兩座機場。

據報導，喀土穆機場附近冒起濃煙，總統府、國防部 、軍方總部一帶戰鬥尤為激烈。國軍斥RSF為「亂黨」，RSF指責國軍策動政變。

蘇丹軍方稍晚則發表聲明說，蘇丹空軍攻擊擊中快速支援部隊在喀土穆的多處基地，「摧毀了屬於快速支援部隊的提巴和梭巴營地」；且正規軍持續追捕快速支援部隊的士兵，呼籲民眾留在室內。

蘇丹醫師聯盟則在臉書發文指出，有兩個平民死於喀土穆機場，另在喀土穆南方的北柯多方省首府奧比德有一人喪生。此外，至少有九人在衝突中受傷，包括在喀土穆的姊妹市恩圖曼有一名正規軍軍官受傷。

不過，達加洛告訴半島電視台，他的戰士將繼續戰鬥直到「奪下所有軍方基地」。他說：「在我們奪下所有軍方基地，以及光榮的武裝部隊成員加入我們之前，我們不會停止戰鬥。」

埃及外交部表示，當局對蘇丹的亂局表達深刻關切，並呼籲各方展現克制。埃及是最具影響力的阿拉伯國家之一。美國駐蘇丹大使高德弗里（John Godfrey）表示，雙方緊張情勢升高至直接交火，這種情況「極度危險」，並緊急呼籲高層領導人停止衝突。高德弗里說，他和使館職員正就地避難。

RSF擁有10萬大軍，由涉及達爾富爾種族滅絕的民兵組成。他們2019年聯同軍隊推翻前總統巴希爾後，達加洛成了蘇丹過渡軍政府第二把交椅，並開始在首都等地部隊兵力，引起其他軍方領袖的不安。上月，過渡政府的軍民代表展開將之併入軍隊的談判，談判破裂衍生緊張。