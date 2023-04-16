法國年改合憲 火速公告成法律 示威者嗆五一大罷工

法國反年改示威遍地開花，西北部城市雷恩一處前修道院入口14日遭縱火，鎮暴警察前往處理。（Getty Images）

法國總統馬克宏 的年改方案14日獲得憲法委員會判決合憲，當晚隨即公告宣布成為法律，勞工 法定退休 年紀從62增加至64歲。為此喧騰紛擾三個月的示威者不甘罷休，揚言五一勞動節再度總動員大罷工。馬克宏本周將發表全國談話。

一如預期，憲法委員會並未採取全部合憲或全部違憲判決，而是法案核心條文合憲，部分違憲。六項措施被宣告違憲，憲法法院另駁回左派所提出針對替代性年改法律進行創制公投的請求，此替代性年改法律將退休年齡維持在62歲。

示威民眾聚集在巴黎市政廳外，高舉「不放棄」等標語，表明憲法委員會的判決不太可能平息外界對馬克宏及其改革的廣泛不滿。

民調顯示，三分之二的民眾反對法國政府所推出的年改方案，同時也反對政府在未經最終表決的情況下，就通過改版的年改方案。

馬克宏的民調因此陷入新低，但他堅稱若不改革，法國年金赤字在2030年將達到135億歐元（約148億美元）。而且，就算退休年齡提高至64歲，和其他歐洲國家相比，法國勞工仍算是早退。

法國政府當晚就公告成為法律，法國共產黨主席盧梭在推文表示：「三更半夜偷偷摸摸的，跟小偷一樣。5月1日街頭見。」

憲法委員會強調，政府行動符合憲法，通過延長退休年齡的政策，主要是要保障老年人的工作權益，認為不該透過立法來限制老年人的工作權益。但是規定企業名列55歲的勞工名單，以及與高齡勞工簽署特別勞動契約，被判決違憲。

反對派和工會表示他們不會放棄。法國極左派政黨「不屈法國」領袖梅蘭雄揚言抗爭到底，批評憲法委員會的判決出自政治考量，不顧人民心聲。

法國極右派政黨「國民聯盟」領袖瑪蘅．雷朋揚言，如果2027年當選總統，她一定會推翻這「不公不義」的法律。在年改案引起爭議的三個月以來，雷朋的民調支持率已高過馬克宏，儘管馬克宏依法不得再連任。