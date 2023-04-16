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日相助選遇襲 1漁夫最先壓制嫌犯 警方才接手

編譯徐榆涵、記者雷光涵／綜合15日電
日本首相岸田文雄（中）15日到和歌山市輔選時遇襲，但沒有受傷。投擲爆裂物的男子木村隆二遭員警隨扈壓制在地。（路透）
日本首相岸田文雄（中）15日到和歌山市輔選時遇襲，但沒有受傷。投擲爆裂物的男子木村隆二遭員警隨扈壓制在地。（路透）

日本首相岸田文雄15日前往和歌山市助選，視察完雜賀崎漁港並準備站台演說前，現場傳出巨大爆炸聲。NHK報導，岸田文雄從現場撤離，沒有受傷。投擲疑似爆裂物的嫌犯木村隆二當場被制伏逮捕，一名警察受輕傷。

目擊者心有餘悸：「讓人想起安倍前首相遭槍殺事件。」去年7月，前首相安倍晉三在奈良市為黨內候選人助選，演說途中遭山上徹也從背後連開兩槍；後來警察廳要求地方警察改變重要人物的維安計畫。

岸田原預定日本時間上午11時40分在雜賀崎漁港演說，11時20分抵達漁港，試吃完海產，要走上講台，會場有數百名聽眾及媒體記者。當時正為岸田介紹漁村環境的市長尾花正啟說，一個冒煙的瓶子突然飛過來，滾到自己腳邊，還沒反應過來，他已被特勤人員拉走，岸田上警車後，聽到爆裂聲。

日本首相岸田文雄15日到和歌山市輔選時遇襲，但沒有受傷。投擲爆裂物的男子木村隆二...
日本首相岸田文雄15日到和歌山市輔選時遇襲，但沒有受傷。投擲爆裂物的男子木村隆二（中）遭員警隨扈壓制在地。（路透）

從現場影片中可以看到，岸田也像是注意到聲響，轉頭看向後方。接下來，影片也拍到一名漁夫率先用手勒住疑似丟擲爆裂物的年輕男性脖子，後來又有其他人士加入，然後才是現場維安警方接手壓制。嫌犯木村隆二被維安警察壓制後，接著該物體再次爆裂並竄出大量白煙。

一名在現場的漁夫說，當男子還準備從背包再拿出什麼物體時，他就撲上去制伏。日媒報導，如果第二支也是爆裂物，且嫌犯未被及時壓制，說不定會造成重大傷亡。

岸田在維安特勤的戒護下上車離開，並前往和歌山縣警總部稍事休息，下午繼續前往和歌山車站前助講，後來也親自致電向漁夫、警方等人表達謝意。

尾花回憶當時，「真是千鈞一髮，好危險」。目擊民眾表示，男子戴口罩丟出不明物體後，便被維安人員從背後壓制，民眾邊尖叫，邊依警察指示疏散，現場飄著燒焦的味道。參與調查的人士說，警方在現場已扣押可能是爆裂物的兩件圓筒狀物體，其中一件研判在現場爆炸，另一件是警方制伏嫌犯後起出。

木村隆二是兵庫縣川西市人，職業不詳，警方以「暴力業務妨害」罪，依現行犯將他逮捕。嫌犯動機不明，不回應警方的偵訊，只說「等律師來再說」。

在野的國民民主黨代表玉木雄一郎表示，絕不允許撼動民主主義根幹行為。在短短幾個月內，未能預防重要人物被襲擊，有必要檢討、改變警察維安的方式。

警察 岸田文雄 安倍

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