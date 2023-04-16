我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

德國最後3座核廠關閉 燃煤發電依賴度大增挨批

編譯周辰陽／綜合報導
德國關閉最後三座核電廠引起民眾不滿，15日在柏林抗議。（路透）
德國關閉最後三座核電廠引起民眾不滿，15日在柏林抗議。（路透）

歐洲最大經濟體德國15日午夜關閉僅存的三座反應爐，切斷與供電網的連結，宣告核電時代落幕。但高度仰賴燃煤與天然氣發電，讓德國也是歐洲最大碳排放國，預計2038年才會關閉所有燃煤電廠，備受爭議。

三哩島以及車諾比事故，讓德國對核電戒慎恐懼。前總理梅克爾2002年訂下2036年「非核家園」的目標，在2011年日本福島核災後，時程提前至2022年底。

德國正式結束核能發電之際，恰逢歐洲大陸努力應對是否能取得足夠能源，推動經濟、保證家家戶戶的溫暖、同時達成雄偉氣遷目標所引發的種種質疑。

最後3座核電廠占去年德國發電量僅6％，關閉對供電影響不大。真正問題是德國高度仰賴燃煤發電，占去年發電量3成，比2021年增加8.4%。

綠黨出身的經濟部長哈柏克自詡非核是其DNA，但是現在去核勢必讓德國在能源和對抗氣候變遷上付出重大代價。瑞典氣候少女童貝里曾痛批，德國此時廢核是個「錯誤」。

關閉核電廠的舉動也讓柏林當局成了許多工業化國家的異數，如英國、芬蘭與法國都正在核能加倍下注，視此為穩定電力跟極低碳排的來源。美國的拜登政府則在資助打造新一代小型核反應爐的技術，以作為「大規模脫碳」的工具。

哈柏克辯稱歐洲的新核電廠相形之下是場「慘敗」，飽受成本飆升、施工延誤跟保養問題的困擾，「我們的能源系統組織起來將有所不同，到了2030年，我們會有80%的再生能源」。

總理蕭茲表示，要達此目標，未來幾年每天必須新設四至五座風力渦輪機；去年全年德國共設置551座風力渦輪機。

歐洲國家含稅每度電費。（製表／羅方妤）
歐洲國家含稅每度電費。（製表／羅方妤）

德國 拜登 瑞典

上一則

蘇丹內亂 叛軍稱奪總統府、2機場 中英使館發警報

下一則

荷蘭擴大安樂死年齡 准12歲以下絕症童申請

延伸閱讀

保護基礎建設 德內政部檢視境內5G網絡中國零件

保護基礎建設 德內政部檢視境內5G網絡中國零件
阻技術外流 德國擬將中資安世半導體從補助名單剔除

阻技術外流 德國擬將中資安世半導體從補助名單剔除
告別核電時代 德國關閉最後3座電廠

告別核電時代 德國關閉最後3座電廠
德外長關注台海 中外長秦剛：台獨跟和平水火不容

德外長關注台海 中外長秦剛：台獨跟和平水火不容

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

2023-04-09 20:49

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製