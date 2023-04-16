德國最後3座核廠關閉 燃煤發電依賴度大增挨批

德國關閉最後三座核電廠引起民眾不滿，15日在柏林抗議。（路透）

歐洲最大經濟體德國 15日午夜關閉僅存的三座反應爐，切斷與供電網的連結，宣告核電時代落幕。但高度仰賴燃煤與天然氣發電，讓德國也是歐洲最大碳排放國，預計2038年才會關閉所有燃煤電廠，備受爭議。

三哩島以及車諾比事故，讓德國對核電戒慎恐懼。前總理梅克爾2002年訂下2036年「非核家園」的目標，在2011年日本福島核災後，時程提前至2022年底。

德國正式結束核能發電之際，恰逢歐洲大陸努力應對是否能取得足夠能源，推動經濟、保證家家戶戶的溫暖、同時達成雄偉氣遷目標所引發的種種質疑。

最後3座核電廠占去年德國發電量僅6％，關閉對供電影響不大。真正問題是德國高度仰賴燃煤發電，占去年發電量3成，比2021年增加8.4%。

綠黨出身的經濟部長哈柏克自詡非核是其DNA，但是現在去核勢必讓德國在能源和對抗氣候變遷上付出重大代價。瑞典 氣候少女童貝里曾痛批，德國此時廢核是個「錯誤」。

關閉核電廠的舉動也讓柏林當局成了許多工業化國家的異數，如英國、芬蘭與法國都正在核能加倍下注，視此為穩定電力跟極低碳排的來源。美國的拜登 政府則在資助打造新一代小型核反應爐的技術，以作為「大規模脫碳」的工具。

哈柏克辯稱歐洲的新核電廠相形之下是場「慘敗」，飽受成本飆升、施工延誤跟保養問題的困擾，「我們的能源系統組織起來將有所不同，到了2030年，我們會有80%的再生能源」。