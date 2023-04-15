日相岸田遇襲 心理學者：可能是安倍遇刺案模仿犯

日本首相岸田文雄15日輔選時遭人丟擲爆裂物，24歲犯嫌木村隆二（中）當場被逮。(路透)

日本 首相岸田文雄 今天上午輔選時遭24歲男子木村隆二丟擲爆裂物，所幸平安未受傷。熟悉犯罪心理學的專家說，木村可能是受到去年7月前首相安倍 晉三遇刺案影響的模仿犯。

岸田文雄輔選自民黨籍同志參選眾議院和歌山1區補選，今天上午到和歌山縣和歌山市雜賀崎漁港。上午將近11時30分（台灣時間10時30分）視察漁港，在試吃魚蝦後，正要進行輔選演講時，突然有一名青年朝他的方向丟擲筒狀物，落點僅距他約1公尺。

和歌山縣警方逮捕這名男子後，查出他是家住兵庫縣川西市24歲的木村隆二。警方以涉嫌「以暴力妨害業務」將他逮捕，正在釐清他的犯案動機。

「產經新聞」報導，熟悉犯罪心理學的關西國際大學教授中山誠表示，此案可能是受到去年7月8日前首相安倍晉三遭槍擊身亡案的影響，木村很可能是模仿犯。

中山分析，一個大的共通點是下手對象是「一國的首相」，今天嫌犯帶到案發現場的銀色筒狀爆裂物酷似去年7月涉嫌槍擊安倍以殺人罪等罪名遭起訴的42歲被告山上徹也使用土製手槍的手法。

社群網站上有一些網友將山上視為英雄，還有民眾發起要求讓山上減刑的連署活動。

中山說，受到這種風氣影響，今天這起事件的嫌犯或許想和山上一樣奮不顧身犯案，以滿足自己的表現欲。中山認為，木村及山上可能都是獨自做出恐怖行動的「孤單攻擊者」（孤狼），能否儘早發現這種人的犯罪萌芽是今後的課題。

產經新聞報導，這次事件被認為嫌犯可能是從去年7月安倍遇刺身亡事件找到「啟發」，行兇對象若是首相岸田，就瞄準事前可掌握首相動向的選舉期間。

鑑於安倍遇刺身亡事件，日本警察廳（警政署）長官今年2月表示要加強因應如同山上這種「孤單攻擊者」的對策。孤單攻擊者不隸屬於任何組織或團體。

日本2007年發生一起男子計劃爆破西武新宿線鐵路未遂事件。這名男子不大會與人溝通，無業，認為人世間不接受自己，於是對社會懷恨在心。他打算在西武新宿線鐵路進行自殺炸彈恐怖攻擊，所幸防患未然，否則死傷人數可能逾百人。