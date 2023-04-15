我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

客人送的… 芝加哥華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

前白宮顧問：護台已成美政策 衝突端視習近平野心

肯亞首枚地球觀測衛星升空 監測農業與環境數據

中央社／奈洛比15日綜合外電報導
太空探索科技公司（SpaceX）的網路直播顯示，東非國家肯亞研發的首枚地球觀測作業衛星Taifa-1 15日由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，從美國發射升空。 （路透）
太空探索科技公司（SpaceX）的網路直播顯示，東非國家肯亞研發的首枚地球觀測作業衛星Taifa-1 15日由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，從美國發射升空。 （路透）

太空探索科技公司（SpaceX）的網路直播顯示，東非國家肯亞研發的首枚地球觀測作業衛星Taifa-1今天由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，從美國發射升空。

路透社報導，這枚衛星由9名肯亞工程師研發，將收集農業與環境數據，包括與洪水、乾旱和野火有關的資料。肯亞當局打算利用這些資料來進行災害管理和對抗糧食不穩定。

Taifa-1的發射計畫先前因天候不佳3度延期，這次終於在格林威治標準時間今天6時48分（美東時間15日2時48分）從美國加州的范登堡太空基地（Vandenberg Base）順利升空。

當獵鷹9號發射後約1小時4分鐘，Space X在直播中表示：「Taifa-1確定完成（與火箭）分離。」

國營肯亞太空總署（Kenya Space Agency）導航與定位部副主任魏爾（Alloyce Were）昨天告訴路透社：「我們面臨氣候變遷帶來的挑戰。而衛星由於能夠捕捉影像，（將能有助於監測）這些挑戰。」「我們可以監看森林的變化，可以監看都市化的變化。」

肯亞太空總署表示，Taifa-1衛星是在保加利亞航太公司Endurosat協助下，費時2年斥資5000萬肯亞先令（約37.1萬美元）打造完成，將運作5年，其後經過20年軌道衰退，最後進入大氣層燃燒毀滅。

太空 SpaceX 加州

上一則

收錢後彙整澳洲國安資訊 雪梨男子上海返國後被捕

下一則

日相岸田遇襲 心理學者：可能是安倍遇刺案模仿犯

延伸閱讀

史上首次 淘寶拍出2顆中國國產商用衛星

史上首次 淘寶拍出2顆中國國產商用衛星
羅永浩直播間賣出1顆衛星 對折後100萬成交

羅永浩直播間賣出1顆衛星 對折後100萬成交
時空旅人：外星人已來地球帶走8000人 專挑4種人

時空旅人：外星人已來地球帶走8000人 專挑4種人
華府智庫：衛星畫面顯示 北韓寧邊核設施有高活躍活動

華府智庫：衛星畫面顯示 北韓寧邊核設施有高活躍活動

熱門新聞

達賴喇嘛在親吻一名印度小男孩的嘴唇後，跟小男孩說可以「吸我的舌頭」，引發爭議。(擷自VOA Tibetan影片)

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

2023-04-10 05:42
威爾斯親王威廉一家五口與王室成員一起出席復活節彌撒。（Getty Images）

凱特王妃一家五口皇家藍穿搭 夏綠蒂公主超有女王樣

2023-04-10 19:01
示意圖／ingimage

首爾警破獲「多人運動趴」撞見14男12女…可交換可觀戰

2023-04-14 11:26
厄瓜多發生駭人割喉案，受害者為3名年輕女子。（截圖自推特）

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

2023-04-12 16:08
俄國總統普亭。(美聯社)

美密件爆：傳普亭接受化療 俄將密謀故意輸掉對烏戰爭

2023-04-13 12:05
同時訪問中國的法國總統馬克宏(左)，受到中國國家主席習近平的熱烈款待。圖為習近平7日在廣州招待馬克宏。（美聯社）

馬克宏稱歐洲不捲台海議題 新詞macroning諷賣友求榮

2023-04-09 20:49

超人氣

更多 >
洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關

傳中國不準備安排布林肯訪中 疑與偵察氣球調查有關