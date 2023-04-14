缺電、高通膨、政治緊張 南非面臨「動盪之冬」

Eskom將限制每日用電量在5,000千瓩（MW），以保護電網。（歐新社）

在北半球即將進入盛夏之際，位於南半球的南非 卻可能遭遇「社會動盪之冬」，因為漫長的分區限電限制了經濟與就業成長，還有通膨引發生活成本危機，在明年選前政治緊張也將升溫。

風險分析中心（CRA）政策分析主管哈亭格指出，由於國營電力公司Eskom將限制每日用電量在5,000千瓩（MW），以保護電網，南非經濟可能經歷43周的嚴重限電。他說，Eskom的最新能源展望顯示，該公司到明年3月都無法完全滿足任何一周的用電需求，他是根據這份展望作出這項預測。

哈亭格說，南非回應這場危機的方式毫無章法，包括收回之前為因應電力危機而宣布的國家災難狀態，「根本於事無補」，還打算暫時允許Eskom不用揭露非正規、沒有成果或浪費的支出。他說，這類行動只讓人覺得政府在瞎忙，加深民眾的不信任，也讓執政黨非洲民族議會（ANC）明年面臨更大的選民壓力。

同時，由於通膨居高不下，南非工會正要求加薪幅度要高於通膨率。Eskom的Solidarity工會希望加薪幅度能為平均通膨率再加3個百分點。國家礦業勞工 工會也希望為旗下所有勞工加薪15%。

此時南非約翰尼斯堡正在舉行南非投資 研討會，與會主管指出，若南非當局想提振投資人信心，就迫切需要化解能源、運輸及安全等挑戰。