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馬克宏忙年改 妻70歲生日盼媒體停止關注年齡

編譯中心／綜合13日電
法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）13日迎來70歲生日，但日前已表示，「在4月13日那天，我什麼都不會讀」。（路透）
法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）13日迎來70歲生日，但日前已表示，「在4月13日那天，我什麼都不會讀」。（路透）

法國最高憲政機構「憲法委員會」（Constitutional Council）14日將對總統馬克宏引爆爭議的年改案做出是否違憲的判決。示威民眾13日再度走上街頭，內政部估計57萬人，比3月時最多的130萬少了一半。111人被捕，154名員警受傷，馬克宏最愛用膳的餐廳被縱火。

法國反年改示威者13日湧向精品集團LVMH的巴黎總部，要求巨富多出錢，化解年金虧...
法國反年改示威者13日湧向精品集團LVMH的巴黎總部，要求巨富多出錢，化解年金虧損危機。（美聯社）

法國「憲法委員會」不像美國聯邦最高法院那樣政治化，主要任務是確認立法是否違反戴高樂1958年提出的第五共和憲法，專注在解釋憲法。

馬克宏的年改將退休年齡從62提高至64歲，並動用所謂「核武選項」的憲法第49條第3款，繞過國會表決，逕行成為法律。

「憲法委員會」的9位成員將針對兩項議題作出判決，第一：年改案是否違憲；第二：民眾是否有權就年改議題發動創制型公投

委員會也將判決民眾是否可以公投擋下年改案。2008年的憲法增修條文允許公民持創制投票，條件是1/5的國會議員和1/10的選民連署。左派的「生態和社會人民新聯盟」（NUPES）試圖舉辦公投立法，將退休年齡上限訂在62歲。

「巴黎政治學院」研究員寇特斯認為，即使委員會同意舉辦公投而且機率很高，也未必能擋下年改案：「在法律生效前，9個月內要收集將近500萬分連署，難度很高」。

此外，法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）13日迎來70歲生日，但不要指望她談論這件事。碧姬與前夫育有3名子女，之後嫁給小她25歲的馬克宏（Emmanuel Macron）。兩人成婚數10年來，她不斷被提醒與丈夫間的年齡差距。

碧姬的辦公室拒絕回應媒體，她在這個重要日子的計畫。

她今年1月曾告訴女性生活雜誌「S雜誌」，「在4月13日我滿70歲生日那天，等著看吧，你絕對會聽到消息。我那天什麼都不會讀」，毫不掩飾對於媒體即將鋪天蓋地報導她年齡的情況感到恐懼。

碧姬與前夫育有3名子女，之後嫁給小她25歲的馬克宏（Emmanuel Macron）。兩人成婚數十年來，她不斷被提醒與丈夫間的年齡差距。

碧姬與馬克宏相遇在法國東北部的一所私立學校，當時碧姬是學校老師，而馬克宏是她的學生。

當馬克宏作為經濟部長首次走進大眾視野，而後在2016年成為總統候選人後，老妻少夫的婚姻引起轟動，很多人懷疑這對不尋常的夫婦關係是否真實。

儘管兩人以緊密的關係說服了懷疑論者，大眾對這對打破常規的夫婦，以及對碧姬年齡的關注從未停止。

碧姬在採訪中對「S雜誌」表示：「我從未宣揚過我們的夫婦關係：這種關係雖然存在，但無法解釋。」她補充：「顯然（和伴侶）處在同一個年齡層，會讓一段關係比較容易。」

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