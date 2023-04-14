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睽違6年 村上春樹新作書迷搶看

編譯中心／綜合13日電
世界知名的日本作家村上春樹新作「城市及其不確定的牆」13日上市，東京新宿的紀伊國屋書店總店當天零點，特別為預約的書迷提前開店，讓他們能夠第一時間入手、先睹為快。（歐新社）
世界知名的日本作家村上春樹新作「城市及其不確定的牆」13日上市，東京新宿的紀伊國屋書店總店當天零點，特別為預約的書迷提前開店，讓他們能夠第一時間入手、先睹為快。（歐新社）

向來是年度諾貝爾文學獎得主熱門人選的日本作家村上春樹，睽違6年的最新長篇小說「城市及其不確定的牆」（暫譯），13日在全日本上市。除了電子書，該書出版社「新潮社」表示，初版就印了30萬冊。

從北海道札幌、東京、大阪到九州福岡的各地書店，自13日起正式開賣。其中位於東京新宿區的知名連鎖書店「紀伊國屋書店」總店，特別提前至當天0時開店，讓約70名預約的村上書迷，能夠先睹為快。開店前倒數時，現場響起鼓掌和歡呼聲。

其中來自鄰近神奈川縣川崎市的27歲上班族橋本拓實說，他很期待知道本書中「牆」的涵義，拿到書後，會與同好到咖啡店，好好看到早上。另一位買到書的男性讀者說：「這本長篇小說讓我十分興奮，就和其他村上春樹讀書會的成員一起來了。這部作品是新冠疫情爆發後創作的，我很期待疫情在作品中是如何被體現的。接下來我想和大家一起品讀。」

新作達600多頁，由三部分組成。第一部分將1980年僅在雜誌上發表但未出書、被視為其「失敗之作」的中篇小說「城市、及其不確定的牆」（暫譯）全部重寫，描述主人公「我」（boku），進入矗立高牆的幻想街道，而這是「我」17歲高三夏天時，從交往的高中女生那裡，得知的地方。

第二部，「我」回到現實世界，並擔任日本福島縣小鎮的圖書館館長，經歷各種不可思議的體驗。

這是74歲村上的第15部長篇小說，上一部是2017年2月上市的「刺殺騎士團長」。他自新冠疫情擴大的2020年春季開始寫，費時近3年完成。

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