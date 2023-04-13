日不顧民眾反對 擬建首家賭場

日媒報導，日本政府將批准大阪在2029年開設日本首家賭場度假村計畫；圖為示意圖。（路透）

日本 大阪準備開設全國首家賭場，首相岸田文雄預計將簽署地方當局提交的建設綜合度假村提案，內閣最快14日通過有關建議；但對於賭場合法化，大部分日本國民卻是持反對態度。

日媒報導，日本將核准在大阪興建賭場度假村的計畫，使得大阪成為該國第一個賭場據點，這也代表日本朝邁向成為亞洲博弈目的地跨出一大步。

該度假村將包括酒店和會議廳，計畫於2029年底開放。日本希望透過興建賭場，令海外旅客人數較疫情前增加一倍，估計每年吸引2000萬旅客，並在2030年達到6000萬。這意味著日本將要開設首家賭場，象徵日本進軍亞洲博彩業的一大步。

根據這項大阪計畫，包含美高梅國際酒店集團與歐力士集團在內的財團將以1.08兆日圓（81億美元）初期費用在Yumeshima（暫譯夢島）人工島興建度假村，除賭場之外，還將設立國際會議中心、展覽中心、酒店和影院等，營業收入達到5200億日圓（約39億美元），部分盈利將上繳政府。

日本時事通信社報導，這項消息激勵在東京交易的博弈概念股大漲。日本政府預定核准多達三個綜合渡假村地點，至於長崎縣提交的競爭提案則仍在審查中。

目前，亞洲有7個國家及地區設有賭場，包括中國澳門 、馬來西亞、新加坡 、南韓、菲律賓、柬埔寨以及越南。大阪有望成為第8個設有賭場的地區。

對於賭場合法化，大部分日本國民持反對態度。批評人士稱，這將導致賭博上癮和有組織犯罪。日本厚生勞動省在2017年一份研究顯示，約320萬日本人賭博成癮，占成年人口3.6%，沉迷賭博的人比例遠高於荷蘭（1.9%）和法國（1.2%）。