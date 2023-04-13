義大利不忍了 遊客破壞古蹟最高罰6.6萬

義大利著名的西班牙廣場日前遭到嚴重破壞，廣場旁邊的巴卡恰噴泉，有一群環保人士將深黑色植物炭液體倒入噴泉中，藉以抗議礦物燃料的使用。（美聯社）

近期義大利 文化古蹟 或景觀破壞案件頻傳，有遊客直接開車撞西班牙廣場階梯，廣場旁邊的巴卡恰噴泉也遭到刻意汙染。「安莎通訊社」（ANSA）11日報導，義大利文化部長桑朱利亞諾批准一項新制裁法案，破壞藝術文化古蹟者最高可處6萬歐元（約6.6萬美元）的罰款。

據「共和報」（La Repubblica）報導，批准文化或景觀資產的新制裁法案，因為本月1日西班牙廣場旁的巴卡恰噴泉被倒入黑色液體，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。一群環保人士將深黑色植物炭液體倒入噴泉中，藉以抗議（煤、石油 、天燃氣等）礦物燃料的使用。

報導指出，此舉引發桑朱利亞諾強烈不滿，認為這是非常嚴重的事件，她當時表示那些破壞文化遺產的人必須受到嚴厲懲罰，並決定祭出新法案讓那些破壞文化或景觀資產的人受到懲罰。

在案發10日後，「安莎通訊社」（ANSA）11日報導，桑朱利亞諾批准「文化或景觀資產的破壞、分離、惡化、汙損、汙染和非法使用」新制裁法案，破壞藝術文物古蹟者最高可處6萬歐元罰款，外加刑事制裁。她表示，誰做出這些行為，誰就承擔責任。

另外，對那些「汙損或汙染」文化或景觀資產或將它們「用於不利於其保護的用途」或「與其歷史或藝術特徵不相容的用途」的人處以1萬至4萬歐元的行政制裁。