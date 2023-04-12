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阻手遊在對手平台上架 谷歌遭南韓罰逾3千萬美元

編譯中心／綜合11日電
谷歌因阻擋開發商在競爭對手的平台發佈手機遊戲，遭南韓開罰逾3千萬美元。（美聯社）
谷歌因阻擋開發商在競爭對手的平台發佈手機遊戲，遭南韓開罰逾3千萬美元。（美聯社）

南韓公平貿易委員會(Korea Fair Trade Commission)11日宣布對母公司為Alphabet的谷歌(Google)開罰421億韓元(3,188萬美元)，因該公司阻擋開發商在競爭對手的平台發布手機遊戲。

南韓公平貿易委員會今天表示，谷歌在2016年6月至2018年4月期間，要求遊戲開發商在Google Play獨家發布他們的產品，以換取在應用程式中的曝光度，這增強了谷歌的市場支配地位，並傷害了當地應用程式平台One Store的營收和價值。

谷歌表示，將對南韓公平貿易委員會的最終決定進行審視，以評估下一步行動。

一名發言人說，「谷歌為開發商的成功做出大量投資，我們不敢苟同南韓公平貿易委員會的決定。」

南韓公平貿易委員會說，這項針對美國科技巨頭的動作，是政府努力保護市場公平的一部份。

該反壟斷監督機構並表示，受谷歌行動影響的遊戲製造商，包括網石遊戲(Netmarble)、納克森(Nexon)跟NCSOFT，以及其他規模較小的公司。

2021年，谷歌被南韓公平貿易委員會開罰超過2,000億韓元，因該公司限制當地手機製造商不得採用其他版本的Android作業系統。

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