「最具破壞性的行動」英初級醫師罷工 估取消35萬約診

在英國倫敦市中心聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）門外參加大罷工的英國初級醫師，手持「過勞低薪」等標語表達心聲。（美聯社）

英國 初級醫師因薪資問題和工作情況發起罷工 ，英格蘭公共衛生服務11日即將面臨歷來「最具破壞性的罷工行動」，預估將有多達35萬個約診遭取消。

中央社引述法新社報導，由於飆升的通膨吃掉薪資、新冠疫情的積壓量，加上人力短缺增加工作負擔，英國國民保健署（NHS）近幾個月來受到數波罷工行動衝擊。

初級醫師發起的四天罷工行動，恐怕會是迄今最嚴重的行動，國民保健署醫療總監波伊斯（Stephen Powis）警告這將對醫療服務累積「龐大的壓力」。

波伊斯10日表示，「這將會是國民保健署史上最具破壞性的罷工行動，由於剛結束國定周末連假，明天的罷工將對員工和服務帶來龐大的壓力」，「緊急、急迫和重症照護將列為優先要務，但不幸的是部分患者的約診必須延後。」

代表英格蘭、威爾斯和北愛爾蘭全體醫療照護系統的國家醫療保健服務聯盟（NHS Confederation）執行長泰勒（Matthew Taylor）告訴天空新聞網（Sky News），這場罷工「將對國民保健署能力造成災難性影響」，他預期這場四天的罷工行動將導致「多達35萬個約診」遭取消。

波伊斯說，國民保健署一直在為罷工行動做「廣泛的準備」，但由於需要重新預約的約診「數量龐大」，使得準備工作「更加困難」。

罷工行動將於當地時間11日上午7時展開，於4月15日早上結束。

衛生大臣巴克萊（Steve Barclay）表示，不切實際的「加薪35%訴求」是導致談判破裂的主因。