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「保證不缺電」德最後3核電廠15日全關

編譯中心／綜合10日電
德國僅存最後三座核電廠幾天後將停止運轉，為核電在德國劃下句點。圖為德國核電廠伊薩2號。（路透）
德國僅存最後三座核電廠幾天後將停止運轉，為核電在德國劃下句點。圖為德國核電廠伊薩2號。（路透）

德國僅存最後三座核電廠15日將停止運轉，經濟部長哈柏克（Robert Habeck）保證沒核電也不會缺電，不過多數民眾鑑於能源價格居高不下，不贊成政府淘汰核電。

中央社報導，去年2月俄國入侵烏克蘭後，停止向歐洲供應天然氣，能源危機迫在眉睫，德國政府9月決定讓原訂年底除役的三座核電廠繼續運轉，以應付供電吃緊的突發狀況。

為減少對俄國能源的依賴，歐洲各國過去一年改向挪威、卡達、美國採購液化天然氣，平安度過冬季能源需求的高峰。

哈柏克10日表示，從法國、英國、芬蘭的經驗來看，興建新核電廠愈來愈不划算，德國也沒有電力公司願意建造核電廠。哈柏克強調，即便不用核電，德國也不至於陷入缺電的窘境。

據報導，哈柏克接受「馮克媒體集團」（Funke Mediengruppe）訪問時說，充裕的天然氣儲備、新建的液化天然氣接收站和愈來愈多的再生能源，將可確保德國能源供應。

去年德國再生能源占用電力比例是46%，哈柏克強調政府施政目標是在2030年前達到80%。

不過，戰爭造成能源供應吃緊，電費、瓦斯價格居高不下，德國多數民眾不支持政府全面淘汰核電的政策。

根據「德通社」（DPA）委託民調業者「輿觀」（YouGov）進行調查，三分之一的德國民眾支持最後三座核電廠在一定期限內繼續運轉，另有三分之一民眾甚至認為應無限期延長運轉年限，僅26%的民眾贊成現在停用核電。

德國 天然氣 俄國

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