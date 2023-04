拜登訪問前夕 北愛爾蘭示威者「投擲汽油彈襲擊警車」

在拜登 總統(Joe Biden)到訪貝爾法斯特(Belfast)的前一天,在北愛爾蘭倫敦德里(Londonderry)舉行的反對「耶穌受難日協議」(Good Friday Agreement)遊行 中傳出有蒙面人使用汽油彈襲擊警車。

路透報導,11日正值「耶穌受難日協議」25周年,該協議很大程度上結束北愛爾蘭長達30年的宗派流血衝突,不過至今仍有反對和平的小型團體發動零星的暴力事件。

根據現場照片顯示,4名年輕人在克雷根(Creggan)向一輛警車投擲汽油彈,該車的一側被火焰覆蓋,不過人群很快散去,警方則稱「沒有人受傷」。地區警司指揮官葛達德(Nigel Goddard)透露警方已收集證據並取得案發影片,未來將對潛在犯罪行為進行調查。

英國 軍情五處(MI5)上月才將北愛爾蘭的恐怖威脅級別升級為「嚴重」。據悉,拜登將於11日抵達貝爾法斯特,12日計畫在當地一所大學演講。

A number of masked people attacked a police vehicle with petrol bombs and other objects at a parade opposing the Good Friday peace accord in Londonderry, Northern Ireland, a day before US President Joe Biden is scheduled to visit Belfast https://t.co/Vh42DC1Pry pic.twitter.com/0L6Fal8DX2