義大利復活節訂房破百萬 羅馬、米蘭最受歡迎

義大利復活節假期訂房量超過100萬人次，最受歡迎的城市依次是羅馬、米蘭等；圖為遊客參觀羅馬市中心。（歐新社）

義大利復活節 假期訂房量超過100萬人次，根據官方統計資料，逾14萬外國旅客造訪，以美國與歐洲各國遊客為主，最受歡迎的城市依次是羅馬、米蘭等。

綜合媒體報導，歷經3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，義大利 今年復活節遊客回流，「今日羅馬」（Roma Today）報導，負責重要活動、體育、旅遊和時尚的羅馬市議員奧諾拉托（Alessandro Onorato）說：「我們創下首都歷史上遊客人數最多的紀錄。」義大利是復活節假期最受歡迎的歐洲國家之一，僅次於西班牙。

今年復活節是4月9日，每個國家的復活節假日日期不盡相同，義大利復活節休假日是10日星期一。

根據義大利國家旅遊局（ENIT）統計資料，55%的遊客是外國人，美國人以12.10%領先，其次是英國人9.52%、西班牙人7.27%、法國人6.74%、德國人6.01%。此外，由於義大利與亞洲的航線重啟，來自中國（2.8%）和韓國（2.4%）的遊客也增加。羅馬觀光 區可明顯感受到亞洲人變多了。

復活節假期遊客回流，根據羅馬市政府的統計，截至4月8日止，旅館和其他住宿設施的確認預訂量超過100萬人次，與2019年相比，增加11.48%，相較於2022年則增加68%。

奧諾拉托說，羅馬旅遊的興盛不僅因為紀念碑、考古和宗教遺址，而是因為羅馬的現代城市形象，讓遊客願意在這裡多住幾天。

根據義大利國家旅遊局最新的統計資料，在復活節假期期間，至少14.2萬外國人抵達義大利，其中超過3.5萬美國人。復活節週抵達義大利的外國遊客至少在境內待7個晚上。4月9日至15日，飛抵義大利的國際航班預訂量為14.1萬，比2022年同期（4月17日至23日）增加29%。

在最受歡迎的城市上，除了羅馬和米蘭外，有威尼斯、拿坡里、佛羅倫斯和波隆那。預計經由國際機場會有超過6萬4000名旅客抵達羅馬（比2022年增加47%），占總數45.4%。其次是米蘭，約為2萬7000名（比2022年增加72.2%），占總數19.1%。