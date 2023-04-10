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沙烏地與葉門叛軍和談 終結衝突露曙光

編譯中心／綜合9日電
伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」最高政治委員會領導人馬沙特與利雅德駐葉門大使賈比爾等沙烏地官員9日握手和進行會晤。(美聯社)
伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」最高政治委員會領導人馬沙特與利雅德駐葉門大使賈比爾等沙烏地官員9日握手和進行會晤。(美聯社)

沙烏地阿拉伯代表團9日在葉門首都沙那與伊朗支持的什葉派激進團體「青年運動」叛軍，針對可能的新停火協議展開協商，終結葉門衝突有望；而伊朗技術代表團本周將訪問沙烏地阿拉伯，為伊朗駐利雅德大使館的重新開放做準備。

中央社引述法新社報導，青年運動所屬媒體透霑，青年運動最高政治委員會領導人馬沙特與利雅德駐葉門大使賈比爾等沙烏地官員握手和進行會晤；消息獲葉門駐波斯灣地區外交官證實，不過，沙烏地官員未回覆置評請求。

約莫一個月前，中國斡旋沙烏地和區域夙敵伊朗出人意表重建關係，也為終結葉門衝突的進展帶來希望；這場衝突已經造成數十萬人喪生，引發聯合國所稱的舉世最嚴重人道危機。

路透社報導，沙烏地代表團訪沙那意味著由阿曼斡旋的沙烏地與青年運動叛軍的磋商取得進展，除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。

與葉門接壤的阿曼多年來一直努力彌合葉門交戰各方的分歧，亦即彌合伊朗與沙烏地，以及更廣泛的伊朗、沙烏地和美國間的歧見；葉門若達成永久停火將豎立中東邁向穩定的一大里程碑。

青年運動叛軍2014年奪取沙那，從而引發與國際承認的葉門政府的衝突。沙烏地為首的軍事聯盟長達8年支持葉門政府與叛軍作戰。

伊朗 聯合國 沙烏地阿拉伯

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