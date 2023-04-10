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以伊緊張升高 美示警行經中東船隻 防無人機攻擊

編譯田思怡／綜合報導
美國核動力潛艦佛羅里達號七日通過蘇伊士運河。（路透）
美國核動力潛艦佛羅里達號七日通過蘇伊士運河。（路透）

美國第五艦隊及其夥伴8日表示，在中東附近的所有船隻應該提高警覺，該艦隊負責巡弋中東重要的荷莫茲海峽。根據兩名知情的西方國家情報高官，美國軍方和以色列情報單位指稱，伊朗革命衛隊的航太部隊，準備以無人機攻擊在波斯灣和阿拉伯海的以色列商船。

親伊朗的「真主黨」9日聲明，黎巴嫩和巴勒斯坦的武裝兼宗教組織真主黨與「哈瑪斯」，已在黎巴嫩首都貝魯特，討論反美以的「抵抗軸心」，針對以色列的準備（工作）。

第五艦隊指揮官霍金斯表示，俄亥俄級核動力潛艦「佛羅里達號」6日進入中東，7日穿越蘇伊士運河。以伊緊張升高，美國海軍表明，已在中東部署能夠攜帶達154枚對地攻擊巡弋飛彈的佛羅里達號，協助確保該地區海上安全穩定。美國海軍很少承認其潛艦的位置或部署。

一名接近伊朗革命衛隊的消息人士說，伊朗正考慮攻擊所有權屬以色列的民間商船，報復以色列3月空襲敘利亞時，造成兩名該衛隊成員喪生。伊朗外交部發言人卡納尼9日對此表明，「猶太復國主義者政權，絕對將為這項罪行『得到（報復）回應』」。

紐約時報9日引述美國官員報導，美方在中東部署該潛艦，意在嚇阻伊朗，維護該全球最繁忙航線之一的穩定。美、以、英國均指責伊朗近年來攻擊荷莫茲海峽的油輪與商船，德黑蘭則對此否認。美國海軍還說，和伊朗部隊在海上發生一連串「緊張」遭遇。

伊朗向入侵烏克蘭的俄羅斯提供攻擊無人機，還有以色列和伊朗在中東升級了多年來的「影子戰爭」，導致緊張惡化。

日前以色列北部邊界發生跨境交火事件，局勢高度緊繃。以色列軍方表示他們向敘利亞發射火箭，以報復以色列控制的戈蘭高地前一晚遭到襲擊。

中央社綜合路透社與法新社報導，以軍動用一架無人機，鎖定發射火箭的飛機，以國軍方在簡短聲明中說：「這次攻擊是因應以色列領土遭受火箭襲擊」。

以色列軍方表示，從敘利亞發射的火箭一共6枚，部分落在以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）。以國軍方並表示，有多處響起了警報聲響。

戈蘭高地遭6枚火箭彈襲擊後，以軍將持續打擊敘利亞軍事目標。圖為8日晚間，數名以軍...
戈蘭高地遭6枚火箭彈襲擊後，以軍將持續打擊敘利亞軍事目標。圖為8日晚間，數名以軍在火箭彈襲擊地點警戒。（Getty Images）

以色列 伊朗 紐約時報

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