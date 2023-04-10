捉捕不戴頭巾婦女 伊朗在街頭裝人臉辨識攝影機

伊朗警方宣布，將在公共場所和大街上安裝攝影機來辨識未配戴頭巾的女性身分。圖為德黑蘭街頭穿戴頭巾的女性。（路透）

伊朗 警方8日宣布，為進一步遏制女性違反強制服裝規定的風氣，將在公共場所和大街上安裝人臉辨識攝影機捉未配戴頭巾的女性，並且予以懲罰。

路透社報導，警方在聲明中指出，經確認身分後，違規者將會收到「警告有關後果的簡訊」。

伊朗司法部門所屬「米珊報」及其他國營媒體報導，此舉是為「預防女性抗拒配戴希賈布頭巾的法律」，強調違反規定的行為重傷伊朗的神聖形象並且散播不安。

去年9月，22歲庫德族女子艾米尼因涉嫌違反佩戴頭巾規定，在遭道德警察 關押期間死亡。自從這起事件發生以來，有越來越多伊朗女性選擇不佩戴頭巾來表達抗議。伊朗安全部隊則暴力鎮壓示威。人權組織表示，頭巾示威爆發以來已有逾400人死亡及數千人被捕，有被捕者被處決。

儘管如此，冒著違反這項強制服儀規定可能被捕的風險，全國各地未佩戴頭巾的女性還是相當普遍。女性抵制道德警察不佩戴頭巾的影片也充斥社群 平台。

伊朗警方同時要求商家「認真檢查，對遵守社會規範進行嚴格監視」，此外，新措施還將允許警方關閉任何有女員工未遵守頭巾令的企業。明報引述伊朗改革派報章東方日報報導，在3月有逾100家商舖及企業因沒有「履行伊斯蘭服飾規範」而被關門。

伊朗內政部於3月30日在聲明中稱頭巾為「伊朗民族文明基石」、「這個伊斯蘭共和國的實務原則之一」，強調不會在此一議題上退縮。