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取消獎金員工不續約 日宮古島肉品處理自3月18日停擺

中央社／東京9日綜合外電報導
「宮古食肉中心」從3月18日開始就無法處理牛馬等大型家畜食用肉品，必須將大型家畜送往沖繩本島處理。（取材自News Everyday報導）
「宮古食肉中心」從3月18日開始就無法處理牛馬等大型家畜食用肉品，必須將大型家畜送往沖繩本島處理。（取材自News Everyday報導）

日本沖繩縣宮古島「宮古食肉中心」一名專門處理大型家畜宰殺工作的特約員工，因該中心不再發放獎金不願續約而離職，造成島上大型家畜肉品處理工作從3月18日停擺至今。

日本琉球新報報導，「宮古食肉中心」（類似屠宰場）從3月18日開始就無法處理牛馬等大型家畜食用肉品，必須將大型家畜送往沖繩本島處理。

相關人士表示，宮古食肉中心是沖繩縣農業協同組合（簡稱JA沖繩）的相關公司，此前共有5名員工負責食用肉品處理工作，但有能力處理大型家畜的只有1名男性特約員工。

這名特約員工說，在簽訂新年度契約時，無法同意宮古食肉中心不再支付過去發放的獎金，所以並未與該公司續約。這名特約員工3月17日最後一天上班，宮古食肉中心此後也就無人有能力處理大型家畜肉品。

JA沖繩計畫派遣3名員工到沖繩縣食肉中心，學習大型家畜肉品處理技術，待員工學成後再恢復宮古食肉中心的肉品處理工作，但相關人士說，到學成前約需時3個月。

沖繩時報日前也報導，宮古食肉中心目前採取的權宜作法，是從4月起將需要處理的肉品運往沖繩縣食肉中心處理，再運回宮古島。

宮古食肉中心1982年成立，2016年在新完工的設施內設置相關設備後，變成可以在宮古島上進行肉品加工作業，平均每個月可處理15頭到20頭大型家畜。

JA沖繩方面表示，家畜運費由誰來負擔還待後續商議，尚未做最後決定，4月17日以後將舉辦農民說明會，預訂將說明運費及補償等事項；同樣地，恢復在宮古島的屠宰業務，也要視員工學習狀況而定。

宮古島市政府畜產課表示，希望盡量不要讓農民負擔相關費用，他們會跟JA沖繩及宮古食肉中心商議，並檢討相關對策。

有日本網友在新聞下方留言說，如果都要針對家畜運費提供補助的話，不如提供該名員工獎金與其續約更為划算，「只想利用他人就會變成這樣」。

日本

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