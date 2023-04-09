泰國潑水節活動回歸 估外國遊客回到疫情前6成

今年的宋干節落在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻，每年都吸引無數國際旅客到泰國，享受被潑水的樂趣，是泰國極為重要的觀光來源。（Getty Images）

俗稱潑水節的泰國 新年宋干節過去3年因為疫情 無法舉行大型活動，讓宋干節褪色不少。今年是疫情後節慶活動首度全面回歸，泰國政府預估外國觀光 客人次可以回到2019年的6成水準。

今年的宋干節（Songkran）落在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻，往年各地都有大型潑水活動，曼谷的主要觀光區如席隆（Silom）和考山路（Khao San Road）更是一級戰場，每年都吸引無數國際旅客到泰國享受被潑水的樂趣，是泰國極為重要的觀光來源。

但2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發第一年，政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年的宋干節成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節；2021年疫情稍緩，政府勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，禁止大型潑水活動，2022年的宋干節同樣禁止大型潑水活動，連續3年的宋干節都乾涸不已。

今年是疫情後宋干節潑水活動全面盛大回歸，曼谷市政府已經宣佈將在市中心多個地點舉辦大型慶祝活動，其他觀光勝地如清邁（Chiang Mai）、巴達雅（Pattaya）或合艾（Hat Yai）也都準備好要迎接大批觀光人潮。

泰國觀光局估計在宋干節假期期間，泰國人大約會進行380萬趟次的旅行，泰國國內觀光可以達到135億泰銖（約新台幣119億元）的收入，如果這個目標達成，甚至超越了2019年、也就是疫情全面爆發前一年的116億泰銖。

在外國觀光客部分，觀光局預估宋干節假期期間會有30萬5000人次觀光客入境，大約是2019年的6成，觀光收入大約可以達到50億泰銖，大約也是2019年收入的6成。