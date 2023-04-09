印度「賤民」擺脫歧視宿命 準備集體改信佛教

印度 「經濟時報」（Economic Times）報導，大約5萬名所謂「賤民」預定於本週五集體改信佛教，以擺脫世代不得翻身的宿命。

印度「達利特」（Dalit）族群團體「平權鬥士」（Swayam Sainik Dal）最近在臉書 預告，將於14日在古茶拉底省（Gujarat）舉辦大型集會，慶祝社會改革運動領袖安貝德卡爾（Bhimrao Ambedkar）的冥誕。

「經濟時報」引述「平權鬥士」幹部報導，屆時料有10萬名「達利特」出席，其中5萬人將從印度教改信佛教，並稱未來會在印度更多地方舉辦類似活動。

一名「達利特」維權人士說，愈來愈多「達利特」離開印度教，是為了擺脫種姓制度帶來的歧視 。

「達利特」也就是外界常聽到的「賤民」，他們是印度早期階級制度下社會地位最低的一群人，只能從事骯髒或被認為低賤的工作，甚至被排除四大種姓之外，世代不能翻身。

他們也被稱為「不可碰觸者」，因為一旦碰觸到就會被玷汙，即使是碰到他們的影子也一樣。

雖然印度獨立後已廢除「不可碰觸性」（untouchability），現也改以「表列種姓」（scheduled caste）稱呼這個族群，但階級觀念在印度保守地區依然根深柢固，「達利特」不准蓄鬍、不准進廟祈福，一些商家甚至不為他們服務。

這名「達利特」維權人士感嘆，雖然印度政府確實制定了消除歧視的政策，但卻未能貫徹到草根層面，許多宗教團體也都對此視而不見，迫使「達利特」從印度教出走。

印度「商業標準報」（Business Standard）早前曾報導，印度800多萬名佛教徒當中，只有13%本來就信佛教，其餘大多是為擺脫的「賤民」宿命的印度教徒。

「達利特」從印度教改信基督教或伊斯蘭教的新聞，也是屢見不鮮。然而，改信其他宗教的「達利特」能否繼續享受印度政府提供的專屬社會保障，卻又引發激辯。