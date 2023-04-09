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喬治亞再傳反政府示威 數千群眾首都街頭集會

中央社／特比利西9日綜合外電報導

黑海國家喬治亞政府遭控民主倒退，面臨日增批評聲浪。數以千計反對派支持者今天走上首都特比利西街頭示威。

法新社報導，示威民眾群集國會大樓外，參加主要在野勢力聯合國家運動黨（United National Movement）發起的集會。這個政黨由繫獄的前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）創立。

抗議人士揮舞喬治亞和烏克蘭國旗、歐洲聯盟旗幟，高舉的巨大布條上寫著「為歐洲未來請命」。

執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）政府面臨關押政敵、獨立媒體遭到噤聲、與克里姆林宮秘密合作、將國家帶往偏離加入歐洲聯盟之路等指控。

前總統馬格雷希維利（Giorgi Margvelashvili）告訴群眾：「喬治亞政府是莫斯科在操控的，我們有義務從俄羅斯的傀儡手中拯救祖國。」

「我們是熱愛自由的人、是歐洲大家庭的一分子，我們反對俄羅斯的奴隸制。」

27歲畫家卡夫沙茲（Luka Kavsadze）參與這場示威。他表示：「我們以和平但是不妥協方式進行奮鬥，這會把我們帶往應該去的地方－歐洲聯盟。」

國會上個月初步通過類似俄羅斯用以鎮壓異議的爭議性「外國代理人」法案後，有數以萬計民眾走上特比利西（Tbilisi）街頭。

在這個高加索國家警方用催淚瓦斯和水砲驅散展開抗議的群眾後，執政黨才在壓力下撤回了這項遭到歐盟和美國嚴厲批評的立法計畫。

於2004年至2013年間擔任總統的薩卡希維利目前因濫用職權罪而正在服6年徒刑。國際人權團體認為他之所以遭到定罪是出於政治動機，對此予以譴責。

醫生已經表示，繫獄期間接連出現嚴重健康惡化情況，讓這位親西方改革者面臨死亡風險。

喬治亞已將加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO）寫入憲法。根據民意調查，8成民眾支持加入歐盟和北約。執政黨則宣稱，仍決心堅守這些國家基本方針。

華府上週以貪腐為由，對喬治亞4名深具影響力的法官拒發簽證，執政黨領導人隨即拉高分貝抨擊西方。就在外界擔心華府盟友特比利西可能轉向莫斯科的同時，這是美國對喬治亞再一次祭出強硬作為。

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