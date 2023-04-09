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地中海救援組織：載400人移民船失去動力進水待援

中央社／米蘭9日綜合外電報導

地中海救援熱線「警報電話」今天表示，一艘搭載約400人的船隻在希臘和馬爾他之間隨波逐流而且船身進水。從北非橫渡地中海的移民船數量出現一波急劇上升趨勢。

路透社報導，「警報電話」（Alarm Phone）在推特發文表示，接獲發自這艘船的電話後，已經向有關當局通報，但是截至目前當局尚未展開救援行動。這艘船於夜間從利比亞東北部港口托布魯克（Tobruk）出海。

警報電話表示，這艘船現在處在馬爾他的搜索與救援（SAR）範圍內。

德國救援團體「海洋觀察」（Sea Watch）在推特發文表示，發現這艘船附近海域有兩艘商船，但是馬爾他有關當局下令商船不得進行救援，只要求其中一艘對失去動力船隻提供油料。

暫時無法與馬爾他當局取得聯繫就此評論。

警報電話表示，船上人員驚慌失措，其中數人要求醫療照護。這艘船耗盡油料，下甲板進滿了水，船長棄船後，已經沒有人掌舵。

另一德國救援團體ResQship今天表示，至少23名移民夜間命喪地中海另外一起船難事件。

該非政府組織在推特上表示，經展開救援行動後，在海上發現25人，工作人員救起22人、找到兩具遺體。倖存者告訴他們，還有約20人已經溺死。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）營運的救難船Geo Barents上週在馬爾他外海暴風雨中展開長達11個小時救援行動，救起440名移民。

試圖前往義大利的兩艘移民船昨天在突尼西亞外海沉沒，造成至少23名非洲移民失蹤、4人死亡。

移民 推特 德國

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