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「臉書性侵犯」詐死越獄震驚南非 脫逃數月終落網

中央社／約翰尼斯堡8日綜合外電報導
假死越獄的南非逃犯貝斯特已在坦尚尼亞境內被捕。拼貼報紙報導了南非警方對被定罪的強姦犯和殺人犯貝斯特展開追捕的故事。（美聯社）
假死越獄的南非逃犯貝斯特已在坦尚尼亞境內被捕。拼貼報紙報導了南非警方對被定罪的強姦犯和殺人犯貝斯特展開追捕的故事。（美聯社）

南非政府今天表示，假死越獄的南非逃犯貝斯特（Thabo Bester）已在坦尚尼亞境內被捕。這起詐死越獄事件讓南非當局感到尷尬。

法新社報導，被定罪的性侵犯貝斯特，去年5月在南非布魯芳登市（Bloemfontein）的一所私人監獄逃脫，但南非警方上個月才發現此事。

南非司法部長拉莫拉（Ronald Lamola）今天表示，貝斯特昨晚遭坦尚尼亞當局逮捕，另有兩人和他一起落網，其中一人據信是與貝斯特有戀情的女子。

貝斯特被稱為「臉書性侵犯」，被指控在社群媒體臉書（Facebook）引誘受害者，之後性侵她們，搶奪她們的財物，至少有一名受害者喪生。

2012年，貝斯特因性侵、搶劫及謀殺罪名被判終身監禁。去年5月，當局相信他已在布魯芳登市的私人監獄中自焚身亡。但今年3月下旬，警方表示，根據DNA（去氧核糖核酸）檢測顯示，當局以為是貝斯特的燒焦屍體，其實是別人的身體。

警政部長希禮（Bheki Cele）表示，這3人在試圖離開坦尚尼亞時被捕，目前被關押在坦國北部、與肯亞交界附近的城市阿魯沙（Arusha）。

希禮說，3名逃犯離開飯店後，駕駛黑色休旅車旅行，途中被坦國當局攔下。3人先前從坦尚尼亞三蘭港（Dar es Salaam）抵達阿魯沙。

希禮又說，他們每人都持有多本護照。

坦尚尼亞警方發言人米西姆（David Misime）聲明指出，3人都已被警方拘留，「地方和國際當局正循法律途徑溝通安排」。

拉莫拉說，南非代表團明天將前往坦尚尼亞，將逃犯帶回國。

對貝斯特詐死疑雲，當地媒體GroundUp去年11月首次提出質疑報導。至於燒焦的屍體是何人，目前尚未得知。

南非 性侵 監獄

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