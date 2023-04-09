日本黑鷹通聯曝光 關鍵2分鐘及無求救訊號成謎

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失事，機上10人下落不明。（歐新社）

日本 陸上自衛隊一架黑鷹直升機日前失聯，從起飛到失聯前2分鐘的通聯內容未顯異狀，這最後關鍵2分鐘究竟發生何事以及未接獲直升機自動傳送的求救訊號，都成了待解之謎。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，這架UH-60JA黑鷹直升機的雷達光點4月6日在沖繩縣伊良部島東北方約2公里空域消失後，今天已進入第3天，機上10人至今下落不明，自衛隊持續進行海空搜救。

儘管4月8日晚間接獲伊良部島海岸附近看似有人浮在海面上的情報，但自衛隊員前往搜救至今並無所獲。

起飛到失聯僅約10分鐘

4月6日下午3時46分，黑鷹直升機載著陸上自衛隊第8師團師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將）等共10人起飛，到3時56分雷達光點消失僅約10分鐘。

相關人士透露，黑鷹直升機飛行員從起飛到失聯前2分鐘，曾跟兩處機場 航空管制官進行數次無線電通聯，包括3時46分起飛時的「已升空」、「將沿海岸線飛行」等內容。

從陸上自衛隊公布的航跡圖來看，黑鷹直升機從位於宮古島中央的基地起飛後先朝正北飛行，出海後轉向西北沿著海岸線飛行，之後逆時針沿池間島周圍飛行，再轉往西南方。

黑鷹直升機在將要離開宮古島機場的管制範圍時，向航管表示「現在要離開了（宮古島管制範圍）」，航管則回覆「請變更（無線電）頻率」。

通聯內容及天氣狀況皆無異狀

接著在下午3時54分左右，位於宮古島旁的下地島機場航空管制官對黑鷹直升機表示，「進入下地島的管制範圍後，請用下地島的頻率聯繫」；黑鷹直升機飛行員表示「了解」。

這就是黑鷹直升機與機場航管的最後通聯紀錄，整個過程並無異狀，但就在2分鐘後的3時56分，黑鷹直升機改變方向朝正南飛行，雷達光點就此消失。

陸上自衛隊表示，這架黑鷹直升機為確認宮古島周邊地形採目視飛行。當時氣象狀況為來自南面的風速約每秒7公尺、能見度大於10公里、雲高約600公尺，在飛行上並沒有特別問題。

防衛省相關人士透露，直升機為確認地形飛行時的高度，一般都在300公尺到500公尺左右。

這架黑鷹直升機是1999年2月製造，飛行時數約2600小時，3月20日到28日剛完成每飛行50小時就要進行的「特別檢查」，且檢查後的試飛並無任何異常。

未接獲黑鷹直升機發射求救訊號

這架黑鷹直升機上配備「緊急定位傳送器」（ELT），但防衛省表示，並未接獲ELT所發射的求救訊號。ELT是安裝在航機上，一旦機體遭受強烈衝擊或是泡水等狀況時，就能自動發射定位資訊。

陸上自衛隊表示，這架失聯黑鷹直升機上的ELT，被安裝在駕駛座後方，乘員會在飛行前開啟電源啟動裝置。

當航機墜落時，ELT能超過24小時持續發射求救訊號，讓前來搜救的航機及機場管制塔台等能獲知定位資訊。ELT就算在水中也能啟動，定位誤差在3公里內。

不過，這次未接獲求救訊號的原因不明，有可能是ELT故障或是起飛前未開啟電源等。