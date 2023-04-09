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日本地方選舉 人口下滑缺候選人 40%選區沒有競爭對手

編譯田思怡／即時報導
日本人口下滑導致9日舉行的地方選舉缺少候選人，在全國近1000個選區中，有大約40%選區的候選人沒有競爭對手。（路透／Alamy）
日本人口下滑導致9日舉行的地方選舉缺少候選人，在全國近1000個選區中，有大約40%選區的候選人沒有競爭對手。（路透／Alamy）

日本經濟新聞報導，日本人口下滑導致9日舉行的地方選舉缺少候選人，在全國近1000個選區中，有大約40%選區的候選人沒有競爭對手。

選民將選出9位縣知事、6個大都市的市長，以及41縣和17個大城市的議員。

在縣議會選舉中，有大約25%的候選人，也就是大約565人沒有競爭對手。在348個選區，也就是全部選區的大約40%是同額競選，只有最低限度的人參選。

地方選舉結果可能讓首相岸田文雄決定是否提前國會大選，選民最關心的是政府對兒童照護的支援，以及如何因應物價上漲。

近年來，日本自動當選的選區增加，特別是在人口快速下滑的鄉村小城市。官方估計，日本人口在2022年減少了0.43%，大約為53萬8000人。

但較大的城市也無法避免自動當選問題。濱松市市長候選人島田浩司3月初表示，「我不能讓濱松市長選舉出現自動當選的情況」。

東京都立大學公共行政教授松井望指出，「政治已成為較沒吸引力的行業，在縣議會，地方政治訴求未與民眾溝通，難以吸引年輕人參選縣議員」。

他說，修訂公司法規，讓員工可以兼差當議員，也許有幫助，或是減少議員席次。

日本 岸田文雄

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