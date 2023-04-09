以色列汽車恐襲撞遊客1死7傷 總理動員軍警戒備

以色列特拉維夫7日發生汽車衝撞人群後翻側的襲擊事件，造成一名義大利公民喪生，另有7名遊客受傷。（路透）

以巴局勢持續緊張，以色列 最大城市特拉維夫上7日先後發生襲擊，共導致3死8傷，總理內唐亞胡稍晚動員了警察和軍隊後備人員加強戒備。歐盟 今天則對以色列境內發生的致命攻擊，以及從黎巴嫩連發火箭襲擊以國的行徑予以譴責，並呼籲各方「自制」。

中央社引述法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在以色列7日發生攻擊事件後發表聲明說，「歐盟全面譴責這些暴力行為，這必須停止」。

一對年齡16歲和20歲的英裔以色列籍姊妹，7日在約旦河西岸占領區遭槍擊身亡，她們的母親也受重傷。另外在特拉維夫有一輛汽車衝撞自行車道上的行人，造一名義大利遊客死亡，還有七人受傷。緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」表示：「所有受害者都是遊客。」

據悉，涉事司機試圖拔槍時被警員擊斃。以色列安全部門消息人士表示，這名司機是阿拉伯裔以色列公民。

波瑞爾也對從加薩 走廊和黎巴嫩發射的火箭「濫肆攻擊」加以譴責。波瑞爾表示：「我們呼籲各方發揮最大自制力，避免衝突進一步升高，以促進目前宗教節日期間的平靜。」「以色列固然有權自衛，但另一方面，任何應對行動也必須合度。」

目前以、巴緊張情勢復發的時機，正值猶太教逾越節和伊斯蘭教的齋月期間。波瑞爾呼籲：「各聖地的現況都必須維持。」

以色列警方5日在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa）內與巴勒斯坦人爆發衝突後，暴亂情事開始升高。先是巴勒斯坦武裝分子從黎巴嫩境內發射34發火箭彈，之後以色列報復性轟炸了加薩走廊和黎巴嫩。