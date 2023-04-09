印度擬查核「假訊息」要求下架 記者團體憂打壓言論自由

印度擬設立事實查核單位，但外界憂心恐傷害言論與媒體自由。圖為印度總理莫迪。（路透）

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，印度 政府正研擬設立一個國家事實查核單位，使當局有權要求社群平台刪除其認定的假訊息內容。但是代表約200名記者的非營利「印度編輯同業公會」（Editors Guild of India）發聲明表示，此舉恐對印度新聞自由造成「長久的不利影響」。

綜合媒體報導，印度6日公布修正草案，規定社交平台不得發布、分享或寄存關於政府的虛假、錯誤或誤導資訊。電子和資訊科技部表示，所有「涉及中央政府」的內容將由新設立的事實查核部門，針對相關假訊息或疑似假訊息內容進行審查；該單位也有權要求社群媒體 刪除假訊息。

該部門的國務秘書錢德拉塞卡爾（Rajeev Chandrasekhar）辯稱，新措施不代表審查，媒體仍可發布牴觸事實核查程序的內容，但將面臨後果。

對此，「印度編輯同業公會」表示，修正草案並未針對事實查核單位的權限說明，且缺乏司法監督機制，意味印度政府將有權決定特定內容是否為假訊息，恐進而擴大當局對於言論與新聞自由的壓制。公會呼籲印度總理莫迪政府撤回草案，並與各家媒體與組織展開協商。推特和臉書 兩大印度主流社交媒體暫未回應事件。