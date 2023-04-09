我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

出生率降至新低 馬斯克推文嘆：義大利正在消失

編譯中心／綜合8日電
義大利去年新生兒僅39萬人，是建國以來新低。（路透）
義大利去年新生兒僅39萬人，是建國以來新低。（路透）

義大利國家統計局（Istat）7日表示，去年新生兒人數比前年減少1.8%至約39.3萬人，達到1861年統一建國來最低；主因是有生育能力的15至49歲女性人口減少和老化，凸顯人口危機。

資訊科技分析師斯特羅帕7日推文引述最新統計表示，義大利出生率降至歷史新低，但死亡率居高不下，義國人口正全速下降並可能減半。億萬富豪馬斯克也在推特回應上述貼文，稱「義大利正在消失」。

根據義大利「國家統計局」（ISTAT）7日發布的統計數據，2022年義大利新生兒39萬3000人，首次下降到40萬以下。國家統計局表示，新生兒人數下降與育齡婦女人數減少有關。

根據最新人口報告，65歲以上長者占義大利人口1/4。即使過去3年全國死亡人數達215萬，其中9成是65歲以上，人口高齡化的趨勢仍然持續，義大利人口平均年齡從3年前的45.7歲，提高到目前的46.4歲。

早在去年5月，馬斯克在一則推文表示，「人口崩潰是對文明的最大威脅」，當時尚未出任義大利總理的政治領袖梅洛尼回覆這則推文說：「繼續這樣下去，我們將會有一個沒有孩子的社會。」

斯特羅帕1994年出生於羅馬，年僅29歲，是資訊科技領域的新星，他是義大利、英國和美國相關研究團隊一員。馬斯克稱他是世界上最有前途的IT安全專家之一。

義大利 馬斯克 梅洛尼

上一則

日本黑鷹通聯曝光 關鍵2分鐘及無求救訊號成謎

下一則

法國馬賽市中心建物倒塌燃起大火 至少2人受傷

延伸閱讀

馬斯克「星鏈」要去台灣了？麥考爾見蔡英文這麼說

馬斯克「星鏈」要去台灣了？麥考爾見蔡英文這麼說
馬斯克訪中 指名要見特斯拉電池供應商寧德時代

馬斯克訪中 指名要見特斯拉電池供應商寧德時代
彭博：馬斯克本周末將訪中國 可能在特斯拉上海廠停留

彭博：馬斯克本周末將訪中國 可能在特斯拉上海廠停留
Cash App創辦人命案 警方：已掌握線索

Cash App創辦人命案 警方：已掌握線索

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下