出生率降至新低 馬斯克推文嘆：義大利正在消失

義大利去年新生兒僅39萬人，是建國以來新低。（路透）

義大利 國家統計局（Istat）7日表示，去年新生兒人數比前年減少1.8%至約39.3萬人，達到1861年統一建國來最低；主因是有生育能力的15至49歲女性人口減少和老化，凸顯人口危機。

資訊科技分析師斯特羅帕7日推文引述最新統計表示，義大利出生率降至歷史新低，但死亡率居高不下，義國人口正全速下降並可能減半。億萬富豪馬斯克 也在推特回應上述貼文，稱「義大利正在消失」。

根據義大利「國家統計局」（ISTAT）7日發布的統計數據，2022年義大利新生兒39萬3000人，首次下降到40萬以下。國家統計局表示，新生兒人數下降與育齡婦女人數減少有關。

根據最新人口報告，65歲以上長者占義大利人口1/4。即使過去3年全國死亡人數達215萬，其中9成是65歲以上，人口高齡化的趨勢仍然持續，義大利人口平均年齡從3年前的45.7歲，提高到目前的46.4歲。

早在去年5月，馬斯克在一則推文表示，「人口崩潰是對文明的最大威脅」，當時尚未出任義大利總理的政治領袖梅洛尼 回覆這則推文說：「繼續這樣下去，我們將會有一個沒有孩子的社會。」

斯特羅帕1994年出生於羅馬，年僅29歲，是資訊科技領域的新星，他是義大利、英國和美國相關研究團隊一員。馬斯克稱他是世界上最有前途的IT安全專家之一。