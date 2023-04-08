我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院中國特別委員會主席：須正視台灣面臨的威脅

眾院外委會主席麥考爾：如果中國犯台 美國可能派兵

南韓發起聚餐挑戰 盼恢復梨泰院生機

中央社／首爾9日專電

歷經疫情衝擊與去年萬聖節踩踏事件悲劇，曾是首爾熱門商圈的梨泰院光景大不如前，南韓中小風險企業部串聯藝人等公眾人物發起「聚餐挑戰」，希望協助梨泰院恢復往日風光。

去年萬聖節前夕，室外口罩規範解除、加上邊境鬆綁，大量人潮湧入充滿異國風情的梨泰院商圈，歡樂氣氛中卻不幸發生嚴重踩踏意外、造成逾百人身亡，當地商家坦言，至今尚未能完全走出意外陰霾與悲痛。

悲痛之餘，人潮商機因意外再次遠離梨泰院後，如何維持營運與生計，成了當地商家另一大難關。當地店家代表向媒體表示，高昂店租與人工費用讓店主們苦不堪言，還有老闆自己到外面打工，以求撐過這次難關，意外至今近半年，回到梨泰院的人潮與銷售額大約只有先前的3到4成。

為帶動人潮重新回流，中小風險企業部8至9日在梨泰院的世界美食街舉行展示會，邀請藝人金元萱、李太成、Cheetah、黃燦盛，以及多明尼加共和國駐韓大使、前墨西哥駐韓大使等公眾人物與藝術家展出畫作、攝影照片等作品。

在兩天展示期間，當地青年商家代表也以快閃店形式於漢彌頓飯店2樓店鋪設置洋酒市集，還有當地餐廳免費提供的各國美食供遊客嘗鮮。

中企部也藉此機會發起「聚餐挑戰」，被點名者必須找親朋好友到梨泰院聚餐，上傳認證照到Instagram上附註關鍵字#eat_taewon，並推薦其他人參與。中企部部長李永作為提出這次「聚餐挑戰」提案者，也率先點名今天到場共襄盛舉的多明尼加駐韓大使與首爾市長吳世勳參與這次挑戰。

李永表示，中企部從去年底開始為復興梨泰院商圈做準備，以本週末的展示會為起點，至5月初將舉辦一系列「Hey，梨泰院」活動，希望吸引更多人造訪梨泰院，不只要讓梨泰院恢復往日風光，還要進一步成為未來可以代表南韓的象徵。

梨泰院 萬聖節 美食

上一則

巴西Q1亞馬遜森林砍伐創史上第2高 魯拉任務艱鉅

延伸閱讀

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌
李昇基娶李多寅 南韓半個演藝圈都來了

李昇基娶李多寅 南韓半個演藝圈都來了
北韓沒回應兩韓例行通話 官媒曝再測水下核攻擊無人艇

北韓沒回應兩韓例行通話 官媒曝再測水下核攻擊無人艇
電池商來美設廠 南韓擬金援53億

電池商來美設廠 南韓擬金援53億

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06

超人氣

更多 >
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」
Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款