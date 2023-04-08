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傳烏克蘭副外長10日訪印度 尋求人道救援

中央社／新德里8日綜合外電報導

印度人報」（The Hindu）今天報導，烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃將於10日出訪印度，尋求人道救援以及相關設備，以修復俄羅斯入侵期間受損的能源基礎設施。

路透報導，今年擔任20國集團（G20）輪值主席的印度，拒絕將俄烏戰爭起因歸咎於他們的老盟友俄羅斯，並在尋求外交解決方案的同時，增加對俄羅斯石油的進口量。

「印度人報」指出，扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）是俄烏戰爭開打以來，首位訪問印度的烏克蘭政府部長級官員，她將呼籲印度向俄國總統普亭傳遞「堅定的和平訊息」。

普亭將於7月訪問印度參加「上海合作組織」（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會，9月再赴印度參加G20峰會。

報導引述外交消息來源指出：「烏克蘭已向印度要求更多人道主義援助，包括藥物、醫療設備及能源設備，用來修復在戰爭中受損的供電基礎設施，預計雙方還會討論提供相關援助。」

報導指出，扎帕洛娃此次出訪的最終安排仍未定案，印度外交部沒有立即回應置評請求；扎帕洛娃預計也將邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問基輔。

報導也表示，扎帕洛娃與印度政府會談時，也將提及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的10項和平方案，並呼籲印度加入他們「重要的國際意見」，以建立有利於印度的共識。

該報稱，烏克蘭渴望受邀參加G20會議，也希望澤倫斯基能受邀在峰會期間向G20領袖發表談話。

印度 烏克蘭 俄羅斯

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