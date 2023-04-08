路透：沙烏地將與葉門叛軍協商永久停火

路透引述知情人士披露，沙烏地阿拉伯 與阿曼的外交特使計劃下週出訪葉門首都沙那（Sanaa），與幕後為伊朗 撐腰的葉門「青年運動」叛軍協商永久停火協議，以結束長達8年的葉門內戰。

歷經長年敵對後，沙烏地與伊朗靠最大貿易夥伴中國 成功斡旋，今年3月恢復中斷7年的外交關係。中國絕大部分的原油進口來自沙烏地與伊朗，對區域穩定尤其關注。

路透認為事態發展表明，在遜尼派沙烏地阿拉伯與什葉派伊朗這對穆斯林宿敵上月復交後，中東間的裂痕正進一步緩和。之前沙烏地和伊朗在中東長年失和，在包含葉門內戰的多項衝突裡大打代理人戰爭。

沙國官員願赴葉門首都沙那訪問，代表阿曼斡旋沙烏地與「青年運動」（Houthi）叛軍取得進展；除阿曼外，聯合國 也在推動葉門和平。

與葉門接壤的阿曼多年來一直努力彌合葉門交戰各方的分歧，其實也就是彌合伊朗與沙烏地間歧見；葉門若達成永久停火將豎立中東邁向穩定的一大里程碑。

消息人士透露若談判順利，預料各方會在4月20日穆斯林的開齋節前宣布達成協議。

沙烏地與葉門政府暫未就相關消息置評。

「青年運動」叛軍2014年底將國際間承認的葉門政府趕出首都沙那，並控制葉門北部與西部。他們聲稱起義是為「外抗強權、內除貪腐」。青年運動2015年起與沙烏地領導的聯軍作戰，連年戰事造成數以萬計人死亡，80%的葉門人口仰賴人道援助。

消息人士說，這次沙方前來商討的重點是全面重開葉門的機場與港口、支付公務員薪資、重建進程和政治過渡等事宜。

在雙方沒能延續聯合國斡旋的停戰協議後，沙烏地去年夏天重新與青年運動直接對話。

沙烏地支持的葉門政府表示，沙國領導的聯軍撤除長達8年對駛往葉門南部港口的限制、允許商船泊靠包含亞丁（Aden）在內的港口，是當地和平進展另一跡像。

此前沙國聯軍已於2月解除對葉門另一主要海港荷台達（Hodeidah）的限制，允許商品進入。位於葉門西部的荷台達港為青年運動所控制。

沙國領導的聯軍2015年對輸入葉門的貨品嚴格設限。葉門仰賴海運甚深，經濟已遭內戰嚴重摧殘，出現被聯合國認為世界最嚴重的人道危機。

葉門商會副主席阿布巴克爾（Abu Bakr Abeed）告訴路透社，現在商船已無需再停靠沙烏地紅海要港吉達（Jeddah）安檢，這是沙國領導的聯軍2015年介入葉門內戰以來頭一遭。

他還說已有500多種品項的商品獲准從南部港口輸入葉門，包含被移出禁令清單的肥料及電池。